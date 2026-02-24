El recuerdo del Chacho Coudet cuando dijo que el estilo de Boca no está permitido en River: "Te asesinan"

image

El análisis no quedó allí. Ante otra pregunta, vinculada a la diferencia de resultados internacionales entre ambos clubes en ese período, Coudet profundizó su mirada. “¿Por eso River no gana nada internacionalmente hace 8 años y Boca en los últimos 4 ganó todo?”, le plantearon. La respuesta fue: “Por ahí el estilo de River no es el de la Copa Libertadores y sí el del torneo local. Siendo mezquino vas a tener más chances de ganarla, pero, te repito, eso en River no existe. Imaginate que ganás de local, y de visitante salís a jugar con dos líneas de cuatro y te metés atrás. Ya te van a criticar de entrada. Eso sí: andá a perderlo... ¡Te asesinan!”.