El recuerdo del Chacho Coudet cuando dijo que el estilo de Boca no está permitido en River: "Te asesinan"
El DT, siendo aún futbolista, había dicho que si el Millonario jugara como Boca “los matan a todos” y marcó diferencias de estilo en una vieja entrevista.
Con el nombre de Eduardo Coudet instalado como posible reemplazante de Marcelo Gallardo en River, reaparecieron antiguas declaraciones del entrenador sobre la exigencia futbolística del club de Núñez y la comparación constante con Boca. En una entrevista, el Chacho fue consultado por una frase que había pronunciado tiempo atrás: “Una vez dijiste que si en River jugaban como Boca los mataban a todos…”. Lejos de esquivar el tema, por aquel entonces, ratificó su postura.
“Es verdad. No porque Boca jugara mal, sino por el estilo. Me parece que ellos usaban un planteo que les daba resultado. Pero si en River vos ponés dos líneas de cuatro, como hizo siempre Boca, te critican o te rajan a puteadas. No te lo permiten. La gente quiere que el equipo sea vistoso, no se banca ganar como sea. Creo que en Boca se valoran los resultados y en River siempre existe el cuestionamiento sobre el juego”, contó en aquel momento en las 100 preguntas de El Gráfico.
El análisis no quedó allí. Ante otra pregunta, vinculada a la diferencia de resultados internacionales entre ambos clubes en ese período, Coudet profundizó su mirada. “¿Por eso River no gana nada internacionalmente hace 8 años y Boca en los últimos 4 ganó todo?”, le plantearon. La respuesta fue: “Por ahí el estilo de River no es el de la Copa Libertadores y sí el del torneo local. Siendo mezquino vas a tener más chances de ganarla, pero, te repito, eso en River no existe. Imaginate que ganás de local, y de visitante salís a jugar con dos líneas de cuatro y te metés atrás. Ya te van a criticar de entrada. Eso sí: andá a perderlo... ¡Te asesinan!”.
Las declaraciones, realizadas hace muchos años atrás, vuelven a cobrar fuerza en el contexto actual, con River en plena búsqueda de entrenador y con Coudet como uno de los principales apuntados para tomar las riendas del equipo.
