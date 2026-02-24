Herencia millonaria: los 90 millones que Gallardo invirtió en su segundo ciclo en River

El contraste es evidente: en menos de dos años, el gasto superó ampliamente el ritmo de inversión de su primer ciclo, que se caracterizó por una construcción más gradual. Esta vez, la apuesta fue inmediata y cuantiosa, pero no encontró correlato en títulos ni en una identidad de juego sostenida. El "Muñe" se va dejando un plantel amplio y costoso, pero sin los resultados que justificaran semejante desembolso.

image

Uno por uno, todos los refuerzos del segundo ciclo de Gallardo en River

Germán Pezzella: €4.500.000 Fabricio Bustos: €4.100.000 Maximiliano Meza: €1.800.000 Marcos Acuña: €1.000.000 Enzo Pérez: Libre Gonzalo Tapia: €800.000 Matías Rojas: Libre Sebastián Driussi: €9.750.000 Lucas Martínez Quarta: €7.000.000 Gonzalo Montiel: €4.500.000 Kevin Castaño: €12.600.000 Maximiliano Salas: €8.000.000 Juan Carlos Portillo €4.500.000 Matías Galarza €4.000.000 Juan Fernando Quintero €2.200.000 Giuliano Galoppo: €4.000.000 (incluyó parte de los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia) Aníbal Moreno: €7.000.000 Fausto Vera: €500.000 por el préstamo (obligación de compra de €3.500.000) Matías Viña: €500.000 por el préstamo (obligación de compra de €4.000.000) Kendry Páez: préstamo sin cargo

TOTAL: €76.750.000 o U$S90.000.000