Herencia millonaria: los 90 millones que Gallardo invirtió en su segundo ciclo en River
El entrenador deja el club tras menos de dos años y una fuerte inversión en refuerzos que no se tradujo en logros deportivos. Veinte incorporaciones y una cifra récord.
La salida de Marcelo Gallardo de River cierra un segundo ciclo que distó mucho de la gloria alcanzada en su primera etapa. Tras anunciar que dejará el cargo luego de dirigir ante Banfield en el Monumental, el entrenador se despide con números que contrastan con la inversión realizada: alrededor de 90 millones de dólares destinados a la contratación de veinte futbolistas.
El regreso del Muñeco en agosto de 2024 estuvo acompañado por una fuerte apuesta económica. En aquel mercado arribaron nombres de peso como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maximiliano Meza y Marcos Acuña, con la mira puesta en competir en la Copa Libertadores. La intención era recuperar rápidamente el protagonismo continental, pero los resultados no acompañaron.
En el verano de 2025, la política de refuerzos combinó regresos emblemáticos con apuestas fuertes. Volvieron Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, mientras que también se incorporaron Matías Rojas, Gonzalo Tapia y Kevin Castaño, este último convertido en una de las compras más costosas de la historia del club. Sin embargo, el rendimiento colectivo nunca terminó de consolidarse.
El mercado siguiente reforzó la ambición: llegaron Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza y Giuliano Galoppo, con el objetivo de armar un plantel capaz de pelear la Libertadores 2025. Pero no logró estar a la altura de rivales como Palmeiras y debió conformarse con un lugar en la Copa Sudamericana.
La última ventana de incorporaciones incluyó a Aníbal Moreno, Fausto Vera, Matías Viña y Kendry Páez. A pesar de los nombres resonantes, el equipo continuó mostrando irregularidad y quedó fuera de la pelea por ingresar a la Libertadores, además de encadenar derrotas en el Torneo Apertura que precipitaron la decisión final.
El contraste es evidente: en menos de dos años, el gasto superó ampliamente el ritmo de inversión de su primer ciclo, que se caracterizó por una construcción más gradual. Esta vez, la apuesta fue inmediata y cuantiosa, pero no encontró correlato en títulos ni en una identidad de juego sostenida. El "Muñe" se va dejando un plantel amplio y costoso, pero sin los resultados que justificaran semejante desembolso.
Uno por uno, todos los refuerzos del segundo ciclo de Gallardo en River
- Germán Pezzella: €4.500.000
- Fabricio Bustos: €4.100.000
- Maximiliano Meza: €1.800.000
- Marcos Acuña: €1.000.000
- Enzo Pérez: Libre
- Gonzalo Tapia: €800.000
- Matías Rojas: Libre
- Sebastián Driussi: €9.750.000
- Lucas Martínez Quarta: €7.000.000
- Gonzalo Montiel: €4.500.000
- Kevin Castaño: €12.600.000
- Maximiliano Salas: €8.000.000
- Juan Carlos Portillo €4.500.000
- Matías Galarza €4.000.000
- Juan Fernando Quintero €2.200.000
- Giuliano Galoppo: €4.000.000 (incluyó parte de los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia)
- Aníbal Moreno: €7.000.000
- Fausto Vera: €500.000 por el préstamo (obligación de compra de €3.500.000)
- Matías Viña: €500.000 por el préstamo (obligación de compra de €4.000.000)
- Kendry Páez: préstamo sin cargo
- TOTAL: €76.750.000 o U$S90.000.000
