"Uno se encariña": qué decía el Chacho Coudet, posible DT de River, sobre el rumor de que era hincha de Boca

Ante la repregunta sobre si su padre intentó hacerlo hincha del Xeneize cuando era chico, el entrenador fue claro: “Sí, pero nunca le di el gusto. La verdad es que cuando empezás a jugar y crecés, hinchás por el equipo en el que jugás. Así que digamos que primero fui de Platense, después de Central, de San Lorenzo, de River y ahora vuelvo a hacer fuerza por el Ciclón. No hay otra: uno se encariña con los equipos en los que juega mucho. Así es la historia”.