"Uno se encariña": qué decía el Chacho Coudet, posible DT de River, sobre el rumor de que era hincha de Boca
En una entrevista con El Gráfico, el actual entrenador habló de Boca, River y su padre, empleado del Xeneize, y dejó clara su identificación con el Millonario.
En medio de los rumores que lo vinculan con River tras la salida de Marcelo Gallardo, reaparecieron viejas declaraciones de Eduardo Coudet sobre su supuesto fanatismo por Boca. En una entrevista con El Gráfico hace muchos años, el actual DT del Alavés fue contundente sobre su identidad futbolera.
Cuando tenía 30 años, el Chacho respondió un cuestionario de 100 preguntas en la revista El Gráfico y se refirió sin rodeos a su vínculo familiar con el Xeneize, a partir del trabajo de su padre en el club. Esas declaraciones tomaron más interés en las últimas horas ya que es uno de los grandes objetivos del Millonario.
Eduardo Coudet, Boca y su identificación con River
La pregunta número 82 fue directa: “¿Tu viejo era hincha de Boca?”. Coudet respondió: “No sólo hincha, era empleado. Trabajaba en el departamento médico, era el dentista del club. Me acuerdo de que en mi época de River, cuando salíamos a la cancha, hacía que se agachaba a agarrar algo del piso, para no ver. Y después sí: hacía fuerza por mí”.
Ante la repregunta sobre si su padre intentó hacerlo hincha del Xeneize cuando era chico, el entrenador fue claro: “Sí, pero nunca le di el gusto. La verdad es que cuando empezás a jugar y crecés, hinchás por el equipo en el que jugás. Así que digamos que primero fui de Platense, después de Central, de San Lorenzo, de River y ahora vuelvo a hacer fuerza por el Ciclón. No hay otra: uno se encariña con los equipos en los que juega mucho. Así es la historia”.
En esa misma entrevista también respondió a una pregunta hipotética vinculada con el Xeneize: “Viene Macri con un cheque con el monto en blanco y te dice: ‘Chacho, te necesitamos sí o sí. Llenalo como quieras’. ¿Qué hacés?”. La respuesta fue categórica: “Le agradezco y le digo que no, que tengo principios y que estoy muy identificado con River. Además sería traicionar a tipos como Aguilar y nunca me lo podría perdonar”.
Por último, al ser consultado sobre si solía ir a la platea o a la popular cuando acompañaba a su padre a la cancha, recordó: “En Boca, a mi viejo le daban plateas de invitación y lo veíamos recontra cómodos. Me acuerdo de que jugaba Rinaldi, que ahora lo tengo trabajando en San Lorenzo”. Las declaraciones, realizadas muchos años atrás, volvieron a cobrar relevancia en el contexto actual, con Coudet como uno de los principales candidatos a asumir en River tras la salida de Gallardo.
