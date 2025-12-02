River activó el mercado de pases: Marcelo Gallardo puso sus ojos en Fausto Vera
El club de Núñez apunta a un refuerzo estratégico mientras negocia un préstamo con obligación de compra.
Con la necesidad de reacomodar un plantel que sufrió pérdidas relevantes en los últimos meses, River inició una nueva ofensiva por Fausto Vera, mediocampista que desde hace tiempo figura entre las preferencias de Marcelo Gallardo. La dirigencia ya mantuvo los primeros intercambios con Atlético Mineiro para explorar un acuerdo basado en un préstamo que derive en una compra obligatoria, fórmula que hoy se transformó en el método preferido dentro del club de Núñez.
La política impulsada por Stefano di Carlo apunta a incorporar jugadores a través de cesiones con objetivos deportivos que activen la adquisición definitiva, evitando comprometer grandes sumas por futbolistas que puedan no consolidarse. Bajo este esquema, el Millonario ya presentó una propuesta formal al conjunto brasileño, que ahora debe responder si está dispuesto a negociar bajo esas condiciones o si exigirá un traspaso total o parcial del pase.
En Belo Horizonte, la situación de Vera cambió bastante: perdió continuidad y la institución estaría abierta a transferirlo, aunque con la intención de recuperar los casi cinco millones de dólares invertidos en 2024. Transfermarkt sitúa hoy su valoración en cinco millones de euros, cifra que condiciona cualquier movimiento.
La historia entre Vera y Gallardo no es nueva. El técnico lo quiso cuando el mediocampista todavía vestía la camiseta de Argentinos Juniors y volvió a insistir en enero de este año, cuando se iniciaron conversaciones con el entorno del jugador y representantes del Mineiro. Sin embargo, aquella gestión no prosperó y ni siquiera llegó a formalizarse una negociación.
Hoy el contexto es otro: la pérdida de protagonismo del volante en Brasil, sumada a la búsqueda intensa de refuerzos por parte del Millonario, volvió a acercar las partes. En los últimos días, el propio futbolista dejó abierta la puerta a un posible regreso al fútbol argentino, ya sea en River o en Boca. “Sé de la grandeza de ambos clubes, desde lo deportivo, sería un paso grande en mi carrera”, expresó en DSports Radio, dejando en evidencia su predisposición a escuchar propuestas.
Su postura actual difiere de la que tenía al comienzo del año, cuando su rol en el equipo de Belo Horizonte era más relevante y lo mostraba como una pieza central del esquema de Gabriel Milito, su exentrenador en Argentinos. La temporada 2024 lo mostró como titular indiscutido y clave en el camino del Mineiro hasta la final de la Copa Libertadores, en la que incluso goleó al River de Gallardo.
Pero en 2025 todo dio un giro: empezó jugando, pero fue perdiendo espacio con el correr de los meses y la llegada del mediocampista Alexsander desde Al Ahli terminó por desplazarlo. Sampaoli lo relegó al punto de no utilizarlo en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús y ya suma tres partidos consecutivos sin minutos, contando también las últimas jornadas del Brasileirao. Ese escenario, sumado a las necesidades de River, acelera unas negociaciones que recién comienzan, pero que podrían tomar velocidad en los próximos días.
