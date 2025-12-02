River activó el mercado de pases: Marcelo Gallardo puso sus ojos en Fausto Vera

fausto vera

Su postura actual difiere de la que tenía al comienzo del año, cuando su rol en el equipo de Belo Horizonte era más relevante y lo mostraba como una pieza central del esquema de Gabriel Milito, su exentrenador en Argentinos. La temporada 2024 lo mostró como titular indiscutido y clave en el camino del Mineiro hasta la final de la Copa Libertadores, en la que incluso goleó al River de Gallardo.

Pero en 2025 todo dio un giro: empezó jugando, pero fue perdiendo espacio con el correr de los meses y la llegada del mediocampista Alexsander desde Al Ahli terminó por desplazarlo. Sampaoli lo relegó al punto de no utilizarlo en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús y ya suma tres partidos consecutivos sin minutos, contando también las últimas jornadas del Brasileirao. Ese escenario, sumado a las necesidades de River, acelera unas negociaciones que recién comienzan, pero que podrían tomar velocidad en los próximos días.