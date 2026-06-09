River busca un amistoso con Barcelona en el Monumental y avanzará en la negociación en España

El equipo de Núñez tendrá por delante la disputa del Torneo Clausura 2026, la Copa Argentina y las instancias decisivas de la Copa Sudamericana, competencias para las que busca llegar con el mayor nivel posible. Por ese motivo, la dirigencia considera que un amistoso ante Barcelona representaría una prueba ideal para evaluar el rendimiento del plantel frente a un rival de máxima exigencia internacional. La idea inicial es que el partido se dispute durante agosto en el estadio Monumental, aunque todavía restan definir aspectos organizativos y deportivos para que el proyecto pueda concretarse.

Barcelona vs River y el recuerdo del Mundial de Clubes 2015

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la final del Mundial de Clubes de 2015, disputada en Japón. En aquella oportunidad, Barcelona se impuso por 3 a 0 con goles de Lionel Messi y un doblete de Luis Suárez para quedarse con el título.