River busca un amistoso con Barcelona en el Monumental y avanzará en la negociación en España
River intentará cerrar un partido amistoso ante Barcelona durante su pretemporada en Europa. La idea es jugarlo en agosto en el Monumental.
River ya comenzó a planificar la segunda parte de la temporada y uno de los objetivos de la dirigencia es concretar un amistoso de primer nivel internacional para el equipo que conduce Eduardo Coudet.
En ese contexto, el club de Núñez busca cerrar un encuentro frente a Barcelona de España, una posibilidad que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y que podría concretarse durante el segundo semestre del año. La intención del Millonario es aprovechar la pretemporada que realizará en Europa para avanzar en las conversaciones con los dirigentes del conjunto catalán y tratar de alcanzar un acuerdo.
La pretemporada de River en España y la invitación a Barcelona
El Millonario llevará adelante sus trabajos de preparación entre el 21 de junio y el 5 de julio en Alicante, donde se entrenará en las instalaciones del Finca Resort. Durante esa estadía, los directivos del club buscarán mantener reuniones con representantes de Barcelona para profundizar las negociaciones y conocer la postura definitiva de la institución española.
Según trascendió, la invitación para disputar el amistoso ya fue enviada y se encuentra en manos de los responsables del club blaugrana. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial y la realización del encuentro dependerá de la respuesta que brinde Barcelona en las próximas semanas.
La posibilidad de enfrentar a uno de los gigantes del fútbol europeo aparece como una oportunidad importante para River de cara a los desafíos que afrontará durante la segunda mitad de la temporada.
El equipo de Núñez tendrá por delante la disputa del Torneo Clausura 2026, la Copa Argentina y las instancias decisivas de la Copa Sudamericana, competencias para las que busca llegar con el mayor nivel posible. Por ese motivo, la dirigencia considera que un amistoso ante Barcelona representaría una prueba ideal para evaluar el rendimiento del plantel frente a un rival de máxima exigencia internacional. La idea inicial es que el partido se dispute durante agosto en el estadio Monumental, aunque todavía restan definir aspectos organizativos y deportivos para que el proyecto pueda concretarse.
Barcelona vs River y el recuerdo del Mundial de Clubes 2015
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la final del Mundial de Clubes de 2015, disputada en Japón. En aquella oportunidad, Barcelona se impuso por 3 a 0 con goles de Lionel Messi y un doblete de Luis Suárez para quedarse con el título.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario