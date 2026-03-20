River cerró un financiamiento histórico de hasta 100 millones de dólares para el Monumental

River confirmó un paso fundamental en su plan de crecimiento al sellar un acuerdo de financiamiento de hasta 100 millones de dólares, con el objetivo de continuar las obras en el Estadio Monumental. Se trata de una línea crediticia, lo que significa que el club no recibirá todo el dinero de una sola vez, sino que podrá disponer de los fondos de manera progresiva según las necesidades de cada etapa del proyecto.