River cerró un financiamiento histórico de hasta 100 millones de dólares para el Monumental
De esta manera, el club que conduce Stéfano Di Carlo aseguró una herramienta clave para seguir avanzando con obras y mejorar su estadio. Conocé los detalles.
River confirmó un paso fundamental en su plan de crecimiento al sellar un acuerdo de financiamiento de hasta 100 millones de dólares, con el objetivo de continuar las obras en el Estadio Monumental. Se trata de una línea crediticia, lo que significa que el club no recibirá todo el dinero de una sola vez, sino que podrá disponer de los fondos de manera progresiva según las necesidades de cada etapa del proyecto.
La operación representa uno de los movimientos económicos más relevantes dentro del fútbol argentino en materia de infraestructura, y le da a River la posibilidad de sostener su plan de expansión sin depender únicamente de los ingresos habituales, como socios, abonos o transferencias de jugadores.
En cuanto al destino de este financiamiento, la institución buscará profundizar la renovación del Monumental, que ya atravesó importantes modificaciones en los últimos años. Entre ellas se destacan la mejora del campo de juego, la ampliación de las tribunas y el incremento de la capacidad del estadio.
Con este nuevo respaldo, el club apunta a seguir invirtiendo en obras, optimizar servicios para los hinchas y avanzar con nuevas etapas que mantengan al estadio en un nivel de primer orden a nivel regional.
La iniciativa se enmarca dentro de una política sostenida de desarrollo, con la que River busca consolidar al Monumental como un escenario moderno, acorde a las exigencias actuales del fútbol. De esta manera, la institución refuerza su estrategia de crecimiento a largo plazo, apostando a la infraestructura como uno de los pilares para seguir evolucionando tanto dentro como fuera de la cancha.
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