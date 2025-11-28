River confirmó las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja
Luego de las charlas que mantuvo Marcelo Gallardo con varios futbolistas, el club hizo oficial este viernes la primeras salidas.
Luego de lo que fue una temporada para el olvido, y con Marcelo Gallardo confirmado en el cargo de cara al año que viene, tal como se había anticipado, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja no continuarán en River en 2026 y este viernes se hizo oficial la salida.
Los futbolistas, muchos emblemáticos y con basta experiencia en el mundo riverplatense, no renovarán sus respectivos préstamos luego de haber mantenidos charlas individuales con el entrenador.
Tras la reciente eliminación del Torneo Clausura 2025, el "Muñeco" había adelantado que esta misma semana iba a comenzar a trabajar en el armado de la próxima temporada. Y por eso mantuvo charlas con diferentes futbolistas a los que les anunció que no iba a tenerlos en cuanta después de diciembre.
En esta línea, este jueves y viernes el plantel realizó las últimas prácticas previas a las vacaciones, y al menos Enzo y Casco aprovecharon para despedirse de sus compañeros.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario