Racing será el rival de River en los octavos de final del Torneo Clausura

Cuándo se juegan los octavos de final del fútbol argentino

Todos los partidos de octavos de final se disputarán el fin de semana del domingo 23 de noviembre, y cada uno será en el estadio del mejor clasificado en la tabla general, cruzando a los clubes una zona con la otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, el primero de la Zona A recibirá al octavo de la Zona B y contará con esa ventaja deportiva. A su vez, y a diferencia de lo sucedido en el Apertura que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 extra ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.