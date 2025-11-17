Racing será el rival de River en los octavos de final del Torneo Clausura
El "Millonario" finalizó sexto en la Zona B con 22 unidades y apunta todos sus cañones a esta competencia para poder clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Cuándo se juegan los octavos de final del fútbol argentino
Todos los partidos de octavos de final se disputarán el fin de semana del domingo 23 de noviembre, y cada uno será en el estadio del mejor clasificado en la tabla general, cruzando a los clubes una zona con la otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, el primero de la Zona A recibirá al octavo de la Zona B y contará con esa ventaja deportiva. A su vez, y a diferencia de lo sucedido en el Apertura que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales. Si persiste el empate luego de los 30 extra ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.
Lo único que puede cambiar en la organización es que se disputarán siete de los ocho encuentro ya que Lanús disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro el sábado 22 de noviembre. Con este panorama, el cruce será postergado y se jugará entre semana ya que el fin de semana del 29 se jugarán los cuartos de final del Clausura.
Así están los cruces de octavos de final de la Liga Argentina hasta el momento
- Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
- Unión (2°A) vs. Talleres (7°B)
- Racing (3°A) vs. River (6°B)
- Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
- Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- Lanús (2°B) vs. Argentinos Juniors (7°A)
- Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
- Vélez (4°B) vs. Central Córdoba (5°A)
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario