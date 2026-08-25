River jugará con visitantes ante Banfield: la cantidad de entradas y el elevado precio

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (Aprevide) dio luz verde para que la parcialidad del conjunto dirigido por Eduardo Coudet pueda decir presente en el Lencho. Aunque todavía resta el anuncio formal entre las instituciones, el acuerdo entre las partes indica que la dirigencia del Taladro pondrá a disposición un paquete de siete mil localidades para la parcialidad visitante.