River jugará con visitantes ante Banfield: la cantidad de entradas y el elevado precio
La Aprevide confirmó el regreso del público millonario en el Sur bonaerense para la fecha 7 del Clausura. El costo de los tickets volvió a encender la polémica.
El folklore del fútbol argentino volverá a sumar un capítulo especial este fin de semana en el Sur del Gran Buenos Aires. Por la séptima fecha del Torneo Clausura, River visitará a Banfield este domingo a partir de las 15 en el estadio Florencio Sola y contará con el apoyo directo de su gente en las tribunas.
La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (Aprevide) dio luz verde para que la parcialidad del conjunto dirigido por Eduardo Coudet pueda decir presente en el Lencho. Aunque todavía resta el anuncio formal entre las instituciones, el acuerdo entre las partes indica que la dirigencia del Taladro pondrá a disposición un paquete de siete mil localidades para la parcialidad visitante.
Sin embargo, la gran novedad para la marea de fanáticos que planea copar el sector asignado vino acompañada de un fuerte impacto para el bolsillo. Asistir al encuentro requerirá una erogación económica considerable: el valor fijado para cada entrada visitante quedó establecido en $110.000.
Polémica por el costo de las entradas visitantes para Banfield vs. River
El abultado monto vuelve a encender la polémica alrededor de los costos para presenciar partidos fuera de casa durante este 2026. La cifra iguala el pico máximo registrado recientemente por Platense cuando recibió a Boca en Vicente López, confirmando una tendencia creciente en la fijación de precios para el público visitante en territorio bonaerense y en el interior del país.
Los antecedentes más cercanos ya marcaban un piso elevado. Talleres y Lanús cobraron $100.000 a los hinchas Xeneizes en sus respectivos cruces disputados entre marzo y abril. Por su parte, alternativas levemente más accesibles se observaron en los estadios de Platense frente a San Lorenzo ($90.000) y Defensa y Justicia en su cruce ante Boca ($88.000).
Más allá del debate por los desmedidos aranceles, el equipo del Chacho Coudet buscará hacerse fuerte con el aliento de sus hinchas para sumar de a tres en una cancha siempre exigente y mantenerse en los puestos de vanguardia del certamen local.
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