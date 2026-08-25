El posteo de Martínez Quarta en respuesta a las críticas en River con un mensaje contundente

Los errores de Martínez Quarta que generaron críticas

El empate ante Vélez volvió a instalar a Martínez Quarta entre los principales apuntados por el rendimiento defensivo del conjunto de Núñez. El equipo del Chacho ganaba 2-0 y parecía tener encaminado el partido, pero terminó recibiendo dos goles que le permitieron al Fortín rescatar un punto.

En el primero de los descuentos hubo una cadena de situaciones que terminó favoreciendo al conjunto visitante. Thiago Almada perdió una pelota que fue aprovechada por Diego Valdés, mientras que Martínez Quarta se encontraba fuera de su posición. Esa circunstancia permitió que Dylan Godoy recibiera con espacio el pase del delantero chileno y pudiera participar de la jugada que derivó en el gol de Vélez.

El segundo tanto también tuvo al defensor en el centro de la escena. Elías Gómez envió un centro preciso hacia Manuel Lanzini, quien apareció para anticipar a la defensa y marcar de cabeza. Martínez Quarta no logró advertir a tiempo el movimiento del mediapunta, que consiguió imponerse en el duelo pese a tener una diferencia de 16 centímetros menos de altura.