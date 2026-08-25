El posteo de Martínez Quarta en respuesta a las críticas en River con un mensaje contundente
El defensor del Millonario compartió una reflexión en sus redes sociales después de quedar nuevamente en el centro de los cuestionamientos por su actuación ante Vélez.
Lucas Martínez Quarta volvió a quedar bajo la lupa de los hinchas de River después del empate 2-2 frente a Vélez por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El defensor, uno de los referentes del plantel dirigido por Eduardo Coudet, fue señalado por algunos errores defensivos en un partido que el Millonario tenía controlado y terminó dejando escapar.
Horas después del encuentro, el zaguero utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que parece estar directamente relacionado con las críticas que recibió. El Chino publicó en sus historias de Instagram un texto escrito por Ariel Villasante, cuyo contenido gira alrededor de la necesidad de avanzar sin quedar condicionado por las opiniones ajenas.
Aunque Martínez Quarta no hizo una referencia explícita a su rendimiento ni mencionó a quienes lo cuestionaron, la publicación apareció justo después de otra actuación que generó debate entre los simpatizantes del conjunto de Núñez. La frase elegida por el defensor comienza con una expresión breve y contundente: “Que hablen”.
A partir de allí, el mensaje plantea que las personas siempre encontrarán motivos para opinar sobre las decisiones, los errores y los aciertos de los demás. “Que hablen. Van hablar cuando te vayas, cuando te quedes, cuando cambies, cuando te equivoques, cuando empieces de nuevo. Van a hablar incluso cuando hagas las cosas bien, porque la gente siempre encuentra algo que decir sobre la vida de los demás”, señala el texto que compartió el futbolista.
La reflexión finaliza con una invitación a no detenerse por los cuestionamientos y concentrarse en el propio camino: “Y algún día entenderás que no puedes controlar lo que otros dicen de ti. Pero sí puedes decidir cuánto poder tienen sus palabras sobre tu vida. Por eso, que hablen. Tú sigue viviendo, sigue avanzando y, sobre todo, sigue escribiendo tu historia. Porque al final, la vida que merece ser escuchada no es la que otros cuentan sobre ti, sino la que tú te atreviste a vivir”.
Los errores de Martínez Quarta que generaron críticas
El empate ante Vélez volvió a instalar a Martínez Quarta entre los principales apuntados por el rendimiento defensivo del conjunto de Núñez. El equipo del Chacho ganaba 2-0 y parecía tener encaminado el partido, pero terminó recibiendo dos goles que le permitieron al Fortín rescatar un punto.
En el primero de los descuentos hubo una cadena de situaciones que terminó favoreciendo al conjunto visitante. Thiago Almada perdió una pelota que fue aprovechada por Diego Valdés, mientras que Martínez Quarta se encontraba fuera de su posición. Esa circunstancia permitió que Dylan Godoy recibiera con espacio el pase del delantero chileno y pudiera participar de la jugada que derivó en el gol de Vélez.
El segundo tanto también tuvo al defensor en el centro de la escena. Elías Gómez envió un centro preciso hacia Manuel Lanzini, quien apareció para anticipar a la defensa y marcar de cabeza. Martínez Quarta no logró advertir a tiempo el movimiento del mediapunta, que consiguió imponerse en el duelo pese a tener una diferencia de 16 centímetros menos de altura.
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