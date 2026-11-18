Antes de que la pareja pusiera punto final al noviazgo en septiembre pasado, la propia exparticipante del reality había revelado en diálogo con LoopTV y PrimiciasYa los curiosos detalles de cómo comenzó la historia.

"Él vino a encararme en un boliche, al principio cuando me dijo que era futbolista le dije que no. Me invitó a cenar y le puse como condición ir a un lugar cerrado porque yo no me muestro. No seré botinera porque soy estrella de reality show internacional al día de hoy y apuesto a mis logros profesionales", contó entonces Furia.