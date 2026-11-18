Jugó en el River de Gallardo, fue novio de Furia de Gran Hermano y hoy es figura de histórico recién ascendido
Con pasado en River, un largo recorrido por el ascenso y un mediático romance con Furia Scaglione, Nicolás Rodríguez fue clave en el ascenso de Excursionistas.
La carrera de Nicolás Fabián Rodríguez reúne todos los ingredientes de una película que cruza el fútbol grande, el sacrificio del ascenso profundo y el mundo del espectáculo, y en los últimos días volvió a ser noticia tras ser el histórico ascenso de Excursionistas.
Surgido como una de las grandes promesas de las divisiones inferiores de River, el arquero integró los planteles profesionales conducidos por Ramón Díaz y Marcelo Gallardo entre 2013 y 2014, tras haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2012 junto a figuras como Matías Kranevitter y Éder Álvarez Balanta.
Sin embargo, la falta de minutos oficiales en Núñez —donde apenas disputó un amistoso con valla invicta en un 3-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta— lo llevó a iniciar un extenso peregrinar. Tras salir cedido a Temperley en 2015 y lograr un ascenso a Primera como suplente en Talleres de Córdoba, su camino continuó por diversos clubes del ascenso argentino y el exterior: Fénix, Ramón Santamarina de Tandil, Unión San Felipe de Chile, Talleres de Remedios de Escalada, Deportivo Laferrere y Berazategui.
En enero de este año, Rodríguez recaló en Excursionistas y encontró finalmente su lugar en el mundo para escribir una página dorada en la historia del club del Bajo Belgrano. El pasado 24 de octubre, tras golear 4-0 a Sportivo Italiano, el Villero selló un histórico ascenso a la Primera Nacional con el arquero como una de sus máximas figuras.
Su mediático romance con Furia de Gran Hermano antes del histórico ascenso con Excursionistas
Más allá de sus atajadas, durante gran parte de esta exitosa campaña deportiva el nombre de Rodríguez saltó a los portales de espectáculos por su relación sentimental con Juliana "Furia" Scaglione, una de las participantes más emblemáticas de la edición 2023 de Gran Hermano.
Antes de que la pareja pusiera punto final al noviazgo en septiembre pasado, la propia exparticipante del reality había revelado en diálogo con LoopTV y PrimiciasYa los curiosos detalles de cómo comenzó la historia.
"Él vino a encararme en un boliche, al principio cuando me dijo que era futbolista le dije que no. Me invitó a cenar y le puse como condición ir a un lugar cerrado porque yo no me muestro. No seré botinera porque soy estrella de reality show internacional al día de hoy y apuesto a mis logros profesionales", contó entonces Furia.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario