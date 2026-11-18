U2 en la Argentina: comenzó la venta de entradas para su cuarto River, con precios desde $120.000
Tras agotar las localidades para sus tres primeros recitales en el estadio Monumental, la banda irlandesa habilitó la venta general para su nueva fecha.
La expectativa por el regreso de U2 a la Argentina no deja de crecer. Después de agotar las entradas para sus tres primeros recitales en el estadio River Plate, la banda irlandesa anunció una cuarta presentación y este miércoles comenzó la venta general de localidades para el nuevo show.
El concierto tendrá lugar el 29 de marzo en el estadio Monumental y se suma a las fechas del 23, 25 y 27 de marzo, que ya se encuentran completamente agotadas.
Los tickets para esta nueva función tienen precios que van desde los 120.000 hasta los 700.000 pesos, dependiendo de la ubicación elegida. La comercialización se realiza exclusivamente a través de la plataforma All Access. La producción está a cargo de DF Entertainment, que anticipó que se tratará de la propuesta más impactante de U2 en nuestro país.
Cómo comprar entradas para el cuarto River de U2
Quienes quieran asistir al recital del 29 de marzo pueden adquirir sus localidades a través del sitio oficial de All Access. La venta general ya está habilitada y los tickets se encuentran sujetos a disponibilidad. La nueva fecha representa una oportunidad para los fanáticos que no consiguieron entradas para alguno de los tres primeros conciertos, que agotaron su capacidad tras una importante demanda.
Cuándo toca U2 en River Plate
Con la incorporación del cuarto recital, el cronograma de presentaciones de U2 en el estadio Monumental quedó conformado de la siguiente manera:
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23 de marzo: agotado.
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25 de marzo: agotado.
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27 de marzo: agotado.
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29 de marzo: entradas a la venta.
De esta manera, la banda sumó una nueva oportunidad para encontrarse con el público argentino en una serie de conciertos que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.
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