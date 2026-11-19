River Plate vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" recibe a Lanús con el objetivo de conseguir un resultado positivo que lo deposite en los cuartos de final del certamen.
River recibe a Lanús este domingo, desde las 19, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará a partido único y el ganador avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado de la competencia. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.
El elenco millonario, finalista del Apertura, llega a esta instancia después de finalizar en el cuarto puesto de la Zona B, con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará aprovechar la localía para conseguir el pasaje a la siguiente ronda y mantener sus aspiraciones de pelear por el título.
Por su parte, el "Granate" terminó quinto en la Zona A, con 26 unidades, tras conseguir siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto del Sur intentará dar el golpe en el Monumental y avanzar a los cuartos de final, en una instancia que no permite margen de error. En caso de igualdad durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá por penales.
Formaciones de River Plate vs. Lanús por el Torneo Clausura
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River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Lucas Besozzi y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Monumental.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: TNT Sports.
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