Por su parte, el "Granate" terminó quinto en la Zona A, con 26 unidades, tras conseguir siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto del Sur intentará dar el golpe en el Monumental y avanzar a los cuartos de final, en una instancia que no permite margen de error. En caso de igualdad durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá por penales.