River presentó el proyecto de ampliación y techado del Monumental: podrá alcanzar 101.000 espectadores
El Millonario confirmó detalles de la ampliación del Monumental para llegar a 101.000 espectadores. El estadio tendrá nuevo techo, quinta bandeja y mejoras en accesos e infraestructura.
River dio a conocer a través de sus redes sociales los avances del proyecto de ampliación y techado del Estadio Monumental, una obra que busca convertirlo en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica. Según informó la institución en las últimas horas, el objetivo es alcanzar un aforo total de 101.000 espectadores, compuesto por 77.000 plateas y 24.000 ubicaciones populares. Para lograrlo, se construirán 16.000 nuevos lugares que permitirán aumentar significativamente la capacidad del recinto de Núñez.
Dentro de los trabajos previstos que se comenzarán se destaca la construcción de una quinta bandeja que contará con 13 filas de butacas, todas correspondientes a plateas. Esta nueva estructura será clave para la posterior colocación del techo que cubrirá el estadio. En relación a los accesos, el proyecto contempla la instalación de nuevas torres de escaleras con ascensores, además de la colocación de 100 columnas metálicas con forma de “V”, que formarán parte del soporte de la estructura superior.
River presentó el proyecto de ampliación y techado del Monumental: podrá alcanzar 101.000 espectadores
La fachada del estadio será de tipo curtain wall y de aluminio, mientras que el techado tendrá un diseño envolvente. La cubierta estará compuesta por una estructura metálica acústica junto con una membrana traslúcida que permitirá el ingreso de luz natural.
Además, el techo contará con una banda roja pintada en la parte superior para mantener la identidad visual característica del club. En cuanto al campo de juego, se instalará un césped híbrido con un sistema automático de drenaje de napa que permitirá optimizar el estado del terreno durante todo el año.
Otro de los cambios previstos será la construcción de un túnel único para la salida de los futbolistas, lo que modificará la dinámica de ingreso al campo y la experiencia en los partidos disputados en el estadio de River que ya genera muchas expectativas en los hinchas.
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