River presentó el proyecto de ampliación y techado del Monumental: podrá alcanzar 101.000 espectadores

Dentro de los trabajos previstos que se comenzarán se destaca la construcción de una quinta bandeja que contará con 13 filas de butacas, todas correspondientes a plateas. Esta nueva estructura será clave para la posterior colocación del techo que cubrirá el estadio. En relación a los accesos, el proyecto contempla la instalación de nuevas torres de escaleras con ascensores, además de la colocación de 100 columnas metálicas con forma de “V”, que formarán parte del soporte de la estructura superior.