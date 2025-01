River presentó a Lucas Martínez Quarta: "Estás en tu casa"

La presentación oficial de Lucas Martínez Quarta en River

presentacion martinez quarta.png

El domingo pasado, Martínez Quarta dio el primer paso clave al realizarse la revisión médica en el Centro Rossi. Este lunes, el jugador viajó a San Martín de los Andes, donde se encuentra el plantel realizando la pretemporada. Se espera que en las próximas horas se sume a los entrenamientos grupales y se ponga a disposición de Gallardo.

El defensor central, quien ya dejó huella en River durante su primera etapa (2016-2020), regresa con mayor experiencia tras competir en una de las ligas más exigentes del mundo. Durante su paso por la Fiorentina en la Serie A, acumuló 91 partidos y anotó tres goles, consolidándose como un zaguero de jerarquía internacional.

Junto al Presidente @JorgeBrito, Lucas Martínez Quarta firmó su contrato y selló su vuelta a casa. #River2025 pic.twitter.com/J2RhlEfNKQ — River Plate (@RiverPlate) January 7, 2025

El mensaje de Lucas Martínez Quarta para Fiorentina antes de volver a River

"Hoy es el momento de decir adiós. Hoy me despido del club que me dio la bienvenida y me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en Europa. Saludo al club que lo dio todo a mí y a mi familia. Saludo a una base de fans que nos dio todo el amor desde el primer momento. Lo siento mucho, porque seré honesto contigo... no es lo que imaginaba hace 6 meses cuando renové. Porque dije que soñaba con levantarme y traer un trofeo a Florencia que ha estado desaparecido durante años. Lo he intentado... Lo intentamos.

Quiero agradecerles tanto, por el afecto demostrado estos días. Te di todo de mí, y siempre traté de darlo todo en cada juego. Para siempre honrar y respetar esta camiseta. Trabajar en silencio, y mejorar cada día. Te saludo hoy.. y doy las gracias a todos los que formaron parte de estos 4 años y medio maravillosos. (Camaradas, todo el personal médico, personal técnico, cocineros, tenderos, a todos los empleados de la Fiorentina.. ejecutivos, al presidente encargado y a su familia, que siempre han creído en mí.

Y un pensamiento también para Joe Barone, quien me dio todo el cariño hasta que estuvo con nosotros y permanecerá en mi corazón para siempre). Dejamos atrás a muchas personas que conocimos tanto dentro como FUERA del CAMPO (padres de compañeros de escuela de niños, padres de compañeros de fútbol de Bauti, todas las personas que conocimos y conocimos, que son muchas.. )Traemos de vuelta muchos hermosos recuerdos que seguramente llevaremos en nuestros corazones. Mis hijos crecieron aquí, crecieron con el amor de Florence, y una parte de nosotros siempre será Fiorentino. 5 seguidores se van hoy, te seguiremos a todas partes. Siempre estarás en nuestro corazón.

Gracias por todo Florence. Ahora ES HORA DE IR A CASA.. porque yo también tengo un amor como el tuyo. Nos vemos pronto".

