Atento River: se conoció la millonaria cláusula para sacar a Hernán Crespo de Atlas

A partir de ese año, el contrato del entrenador estipula un mecanismo con facilidades específicas en favor de River para concretar su arribo. La gran traba para el presente pasa por los tiempos: el conjunto mexicano transita un buen momento en el Apertura de la Liga MX bajo las órdenes del argentino y no tiene intención de dejarlo ir sin ejecutar la totalidad del resarcimiento fijado.