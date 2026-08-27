Atento River: se conoció la millonaria cláusula para sacar a Hernán Crespo de Atlas
En medio de la la salida de Eduardo Coudet tras la dura eliminación, el nombre del exgoleador picó en punta para asumir en Núñez: todos los detalles.
El sacudón por la eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó el ciclo de Eduardo Coudet prácticamente sentenciado. Frente a la necesidad inminente de buscar un sucesor para el banco de suplentes de Núñez, el nombre de Hernán Crespo volvió a posicionarse con fuerza.
Sin embargo, la dirigencia millonaria ya sabe que, si pretende acelerar por el DT, deberá encarar una negociación nada sencilla en lo económico con el Atlas de México. Según reveló el periodista Germán García Grova, el contrato de Crespo en el conjunto azteca contiene una cláusula de salida blindada a favor de la institución tapatía de cara al corto plazo.
River, Hernán Crespo y la cláusula en Atlas
Si el Millonario quiere interrumpir su vínculo actual y contratarlo inmediatamente para disputar lo que resta de la temporada 2026, tendrá que abonar una cifra cercana a los 7 millones de dólares. El detalle contractual que ilusiona a la dirigencia de Núñez de cara al futuro radica en que dicha condición cambia a partir de 2027.
A partir de ese año, el contrato del entrenador estipula un mecanismo con facilidades específicas en favor de River para concretar su arribo. La gran traba para el presente pasa por los tiempos: el conjunto mexicano transita un buen momento en el Apertura de la Liga MX bajo las órdenes del argentino y no tiene intención de dejarlo ir sin ejecutar la totalidad del resarcimiento fijado.
Pese al elevado costo económico de la operación inmediata, el exdelantero surgido de la cantera riverplatense es uno de los entrenadores con mayor consenso en la Comisión Directiva por identificación y perfil futbolístico. En el entorno del DT ya hicieron trascender que existe predisposición para escuchar una oferta formal si desde Núñez deciden avanzar.
Mientras la dirigencia termina de formalizar la salida del Chacho, las autoridades analizan la viabilidad financiera para determinar si están en condiciones de realizar la millonaria inversión o si se inclinarán por una alternativa interina.
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