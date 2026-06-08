River reconoció a Lali Espósito tras sus shows en el Monumental: los regalos personalizados
La artista agotó dos presentaciones consecutivas en Núñez ante una multitud y recibió un homenaje especial por parte de las autoridades del club.
El paso de Lali Espósito por el estadio Monumental dejó mucho más que dos recitales multitudinarios. Después de convocar a más de 80 mil personas durante el fin de semana en uno de los escenarios más emblemáticos de América, la cantante recibió un reconocimiento especial de parte de River, que decidió destacar públicamente el éxito de sus presentaciones.
La institución de Núñez compartió imágenes de ambas jornadas en sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje que reflejó la magnitud de los espectáculos. “Lali, el Manto Sagrado y dos noches Monumentales”, expresaron desde el club para resumir una experiencia que combinó música, emoción y una convocatoria masiva.
Las dos funciones confirmaron una vez más la capacidad del estadio para albergar eventos de gran escala. En los últimos años, el Monumental no solo se consolidó como la casa de River, sino también como uno de los principales centros para espectáculos internacionales en la región. Artistas de primer nivel han elegido el escenario de Núñez para desarrollar producciones de enorme convocatoria, generando además importantes ingresos para la institución.
Como suele ocurrir con las figuras que se presentan en el estadio, hubo un intercambio de presentes y reconocimientos. En esta oportunidad, el presidente Stefano Di Carlo encabezó el homenaje y le entregó a la cantante una camiseta especialmente diseñada para la ocasión.
La casaca tenía un detalle particular que llamó la atención de los fanáticos. En la espalda aparecía estampado el apellido de la artista junto al número 666, una referencia directa al 6 de junio de 2026, fecha en la que se realizó la primera de las dos actuaciones programadas en el Monumental.
Lali recibió el obsequio con entusiasmo y también fue sorprendida con otro regalo cargado de significado. La Banda Roja le entregó un cuadro con una fotografía intervenida que recrea una imagen histórica de la cantante sobre el césped del estadio vistiendo la camiseta del club. El presente buscó unir dos aspectos importantes de su vínculo con Núñez: su carrera artística y su cercanía con la institución.
El reconocimiento tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores de la cantante y los hinchas millonarios, que celebraron el gesto en las redes sociales. Muchos destacaron la importancia de que el club continúe fortaleciendo su relación con figuras destacadas de la cultura y el entretenimiento.
Detrás de estos eventos también existe un fuerte componente económico: el club mantiene un acuerdo firmado con las productoras Live Nation, Dale Play y DF Entertainment que contempla la realización de un mínimo de doce recitales por año durante una década. Según las condiciones establecidas, la institución percibirá alrededor de 80 millones de dólares libres de impuestos a lo largo de ese período.
Mientras el equipo se prepara para una nueva temporada deportiva, el Monumental sigue demostrando que su relevancia trasciende el fútbol. Los recitales de Lali volvieron a posicionar al estadio como un punto de referencia para los grandes eventos y dejaron una imagen que quedará asociada tanto a la música argentina como a la historia reciente de la institución de Núñez.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario