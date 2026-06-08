River reconoció a Lali Espósito tras sus shows en el Monumental: los regalos personalizados

La casaca tenía un detalle particular que llamó la atención de los fanáticos. En la espalda aparecía estampado el apellido de la artista junto al número 666, una referencia directa al 6 de junio de 2026, fecha en la que se realizó la primera de las dos actuaciones programadas en el Monumental.

Lali recibió el obsequio con entusiasmo y también fue sorprendida con otro regalo cargado de significado. La Banda Roja le entregó un cuadro con una fotografía intervenida que recrea una imagen histórica de la cantante sobre el césped del estadio vistiendo la camiseta del club. El presente buscó unir dos aspectos importantes de su vínculo con Núñez: su carrera artística y su cercanía con la institución.

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El reconocimiento tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores de la cantante y los hinchas millonarios, que celebraron el gesto en las redes sociales. Muchos destacaron la importancia de que el club continúe fortaleciendo su relación con figuras destacadas de la cultura y el entretenimiento.

Detrás de estos eventos también existe un fuerte componente económico: el club mantiene un acuerdo firmado con las productoras Live Nation, Dale Play y DF Entertainment que contempla la realización de un mínimo de doce recitales por año durante una década. Según las condiciones establecidas, la institución percibirá alrededor de 80 millones de dólares libres de impuestos a lo largo de ese período.

Mientras el equipo se prepara para una nueva temporada deportiva, el Monumental sigue demostrando que su relevancia trasciende el fútbol. Los recitales de Lali volvieron a posicionar al estadio como un punto de referencia para los grandes eventos y dejaron una imagen que quedará asociada tanto a la música argentina como a la historia reciente de la institución de Núñez.