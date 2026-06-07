Icónica: Lali Espósito abrió su segundo River bajo la lluvia y con otro palito a Javier Milei
A estadio lleno, la existosa artista pop deslumbró con "¿Quiénes son?" en el inicio de su segunda presentación.
Lali Espósito se presentó ante un Estadio River colmado en lo que significó su segundo show en el mítico escenario y, fiel a su estilo disruptivo y vanguardista, no dejó pasar la oportunidad para responder de manera artística a las reiteradas e injustificadas acusaciones que recibió en el último tiempo por parte del presidente Javier Milei y el sector de la militancia oficialista.
A pesar de las condiciones climáticas adversas, la mística se mantuvo intacta en Núñez. Y Lali deslumbró con un inicio icónico,
El concierto, enmarcado en una noche de intensa lluvia que le aportó una épica visual única a la velada, comenzó con una altísima dosis de magnetismo y un claro mensaje político-cultural que se volvió viral en las redes sociales de inmediato.
El "palito" de Lali Espósito a Javier Milei en el inicio de su segundo River
Para la apertura del recital, Lali irrumpió en el monumental escenario sosteniendo un cartel gigante que simulaba ser la portada de un periódico. En el centro de la gráfica se lucía su propio rostro en primer plano acompañado por un titular directo y mordaz: "¿Viven del Estado?".
La puesta en escena funcionó como una réplica directa e irónica a las críticas del mandatario, quien en reiteradas oportunidades la había atacado públicamente bajo el apodo de "Lali Depósito", cuestionando las contrataciones de artistas populares en festivales públicos.
Lejos de esquivar la polémica, la cantante capitalizó el hostigamiento y lo transformó en el concepto estético de su apertura.
La espectacular apertura bajo el agua con "¿Quiénes son?"
Inmediatamente después de exhibir la provocativa portada, los acordes iniciales desataron la locura de las miles de almas que desafiaron el temporal.
La canción elegida para romper el hielo fue, sugestivamente, "¿Quiénes son?", el hit de su repertorio que cuenta con la voz de Moria Casán y que justamente habla sobre las críticas virtuales, la cultura del odio y el ensañamiento mediático.
Acompañada por un masivo cuerpo de bailarines, un diseño lumínico imponente y pantallas de última generación, Lali desplegó una coreografía milimétrica bajo el agua que cayó sobre el escenario, demostrando una vez más su jerarquía internacional como popstar.
La multitud que llenó el Monumental arropó a la artista coreando la letra a un volumen ensordecedor, transformando el tenso debate extrafutbolístico en una fiesta de reivindicación y apoyo unánime hacia su carrera independiente. Las imágenes también se convirtieron en furor en las redes sociales.
Con este segundo River, Lali Espósito no solo consolida su liderazgo absoluto dentro de la industria musical de la región, sino que reafirma su postura de no callarse ante el poder político, utilizando el escenario y la creatividad como sus principales herramientas de defensa.
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