Icónica: Lali Espósito abrió su segundo River bajo la lluvia y con otro palito a Javier Milei

Lejos de esquivar la polémica, la cantante capitalizó el hostigamiento y lo transformó en el concepto estético de su apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063789395547664616&partner=&hide_thread=false "¿Viven del Estado?"



Con palito a Javier Milei y bajo la lluvia, Lali Espósito cantó "¿Quiénes son?" en el inicio de su segundo River.pic.twitter.com/FknMWfwgge — minutouno (@minutounocom) June 8, 2026

La espectacular apertura bajo el agua con "¿Quiénes son?"

Inmediatamente después de exhibir la provocativa portada, los acordes iniciales desataron la locura de las miles de almas que desafiaron el temporal.

La canción elegida para romper el hielo fue, sugestivamente, "¿Quiénes son?", el hit de su repertorio que cuenta con la voz de Moria Casán y que justamente habla sobre las críticas virtuales, la cultura del odio y el ensañamiento mediático.

Acompañada por un masivo cuerpo de bailarines, un diseño lumínico imponente y pantallas de última generación, Lali desplegó una coreografía milimétrica bajo el agua que cayó sobre el escenario, demostrando una vez más su jerarquía internacional como popstar.

La multitud que llenó el Monumental arropó a la artista coreando la letra a un volumen ensordecedor, transformando el tenso debate extrafutbolístico en una fiesta de reivindicación y apoyo unánime hacia su carrera independiente. Las imágenes también se convirtieron en furor en las redes sociales.

Con este segundo River, Lali Espósito no solo consolida su liderazgo absoluto dentro de la industria musical de la región, sino que reafirma su postura de no callarse ante el poder político, utilizando el escenario y la creatividad como sus principales herramientas de defensa.