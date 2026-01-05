River se baja de la negociación por Sebastián Villa: el motivo
El Millonario ofreció 4.000.000 de dólares por el colombiano, pero Independiente Rivadavia pidió el triple y el club dio por caída la operación
La bomba del verano se desactivó rápidamente en Núñez. Salvo un giro radical desde Mendoza, Sebastián Villa no jugará en River en este mercado de pases. Desde el club dieron por terminadas las tratativas luego de que Independiente Rivadavia mantuviera una pretensión económica muy lejana a la propuesta formal del Millonario.
La negociación, que en el imaginario colectivo parecía extensa, fue en realidad breve. River, conociendo el deseo del futbolista de vestir la Banda y el visto bueno futbolístico de Marcelo Gallardo, analizó durante varios días la viabilidad de la operación y finalmente presentó una oferta concreta de u$s 4.000.000 por el delantero colombiano de 29 años.
Una diferencia imposible de salvar entre Independiente Rivadavia y River
La respuesta de Independiente Rivadavia fue tajante: 12.000.000 de dólares por el futbolista. Ante ese escenario, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo decidió bajarse de inmediato y no continuar las conversaciones, sin margen para una contraoferta.
La postura del club se enmarca en una línea de mercado más austera, con un presupuesto cercano a los 20.000.000 de dólares y un nuevo esquema contractual que prioriza fijos más bajos y premios por productividad. En ese contexto, River resolvió no salir de los márgenes que se fijó, sin importar el nombre ni el gusto del entrenador.
El caso de Villa, además, tenía condimentos extra. Más allá de su jerarquía futbolística, su posible llegada generaba divisiones entre los hinchas por su pasado en Boca y sus antecedentes judiciales, un costo político que el club estaba dispuesto a asumir solo si la relación costo-beneficio lo justificaba.
Con la distancia económica planteada desde Mendoza, el Millonario entendió que la operación dejaba de ser viable y dio vuelta la página. Así, una novela que prometía varios capítulos se cerró rápidamente y, por ahora, quedó reducida a una negociación caída.
