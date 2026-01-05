River se baja de la negociación por Sebastián Villa: el motivo

La postura del club se enmarca en una línea de mercado más austera, con un presupuesto cercano a los 20.000.000 de dólares y un nuevo esquema contractual que prioriza fijos más bajos y premios por productividad. En ese contexto, River resolvió no salir de los márgenes que se fijó, sin importar el nombre ni el gusto del entrenador.