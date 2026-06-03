Chacho Coudet apuesta por una cara conocida para fortalecer su proyecto en River
Mientras la dirigencia avanza con incorporaciones y posibles salidas, el entrenador también trabaja en la conformación de su grupo de colaboradores y analiza sumar a un ex compañero.
Eduardo Coudet no descansa pese al receso. Aunque el plantel de River disfruta de unos días de vacaciones antes de retomar las actividades el próximo 17 de junio, el entrenador se encuentra abocado a múltiples tareas vinculadas con la planificación del semestre que viene. Además de participar activamente en la búsqueda de refuerzos y en la evaluación de posibles bajas, el técnico considera que también es momento de reforzar la estructura de trabajo que lo acompaña día a día.
En ese contexto apareció un nombre que no estaba en los planes de muchos: Ariel Broggi. El exentrenador de Gimnasia de Mendoza es una de las alternativas que analiza Chacho para integrar su cuerpo técnico. La posibilidad comenzó a tomar fuerza en los últimos días y ya existen conversaciones que alimentan la expectativa de alcanzar un entendimiento. La intención es que, en caso de prosperar las negociaciones, pueda incorporarse antes del inicio formal de la pretemporada.
Desde que asumió al frente del equipo, el DT decidió rodearse de personas de confianza. Uno de los integrantes más cercanos de su actual grupo de trabajo es Damián Musto, quien se desempeña como asistente. Sin embargo, el entrenador considera que sumar otra voz experimentada podría resultar beneficioso para afrontar los desafíos que tendrá en una etapa de reconstrucción que promete ser exigente. Incluso, tampoco se descarta el regreso de otros colaboradores que ya compartieron experiencias con él en distintos clubes.
Ariel Broggi dirigirá a River dos partidos por la suspensión de Coudet
La relación entre Coudet y Broggi tiene una larga historia. Ambos coincidieron durante varios años en distintos proyectos deportivos y construyeron una dinámica de trabajo sólida. Compartieron experiencias en Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, donde Broggi se desempeñó como uno de los principales asistentes del entrenador.
Esa sociedad profesional se interrumpió cuando el exlateral decidió emprender su propio camino como director técnico principal. Su primera experiencia al mando de un equipo fue en Banfield. Allí atravesó una campaña irregular, marcada por resultados que no terminaron de consolidar el proyecto.
Aun así, la experiencia le permitió adquirir rodaje y comenzar a construir una identidad propia. Más adelante encontró una oportunidad en Gimnasia de Mendoza, donde consiguió uno de los logros más importantes de su carrera reciente al conducir al club hacia el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
En la institución mendocina logró mejorar considerablemente sus números y dejó una imagen positiva. Durante su ciclo acumuló diez victorias, cinco empates y nueve derrotas, en una etapa que se extendió durante más de ocho meses y finalizó en marzo de este año. Desde entonces permanece sin club, una situación que facilita las conversaciones para una posible incorporación al cuerpo técnico riverplatense.
Mientras la Banda Roja se prepara para una etapa clave en el mercado de pases y define los movimientos que marcarán el rumbo del segundo semestre, Coudet entiende que el fortalecimiento de su entorno de trabajo es tan importante como la llegada de futbolistas. Por eso, además de pensar en nombres para el plantel, también apunta a sumar experiencia y confianza puertas adentro.
Ariel Broggi aparece hoy como una de las piezas que podrían integrarse a ese proceso, con el objetivo de acompañar al entrenador en una nueva etapa que comenzará oficialmente cuando el equipo retome los entrenamientos y encare la preparación que incluirá una parte de la pretemporada en Alicante.
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