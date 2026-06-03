Chacho Coudet apuesta por una cara conocida para fortalecer su proyecto en River

Esa sociedad profesional se interrumpió cuando el exlateral decidió emprender su propio camino como director técnico principal. Su primera experiencia al mando de un equipo fue en Banfield. Allí atravesó una campaña irregular, marcada por resultados que no terminaron de consolidar el proyecto.

Aun así, la experiencia le permitió adquirir rodaje y comenzar a construir una identidad propia. Más adelante encontró una oportunidad en Gimnasia de Mendoza, donde consiguió uno de los logros más importantes de su carrera reciente al conducir al club hacia el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

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En la institución mendocina logró mejorar considerablemente sus números y dejó una imagen positiva. Durante su ciclo acumuló diez victorias, cinco empates y nueve derrotas, en una etapa que se extendió durante más de ocho meses y finalizó en marzo de este año. Desde entonces permanece sin club, una situación que facilita las conversaciones para una posible incorporación al cuerpo técnico riverplatense.

Mientras la Banda Roja se prepara para una etapa clave en el mercado de pases y define los movimientos que marcarán el rumbo del segundo semestre, Coudet entiende que el fortalecimiento de su entorno de trabajo es tan importante como la llegada de futbolistas. Por eso, además de pensar en nombres para el plantel, también apunta a sumar experiencia y confianza puertas adentro.

Ariel Broggi aparece hoy como una de las piezas que podrían integrarse a ese proceso, con el objetivo de acompañar al entrenador en una nueva etapa que comenzará oficialmente cuando el equipo retome los entrenamientos y encare la preparación que incluirá una parte de la pretemporada en Alicante.