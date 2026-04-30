La tremenda reacción de Franco Mastantuono cuándo le gritaron "Aguante Boca" en Madrid
El argentino, que atraviesa un momento complejo de adaptación en el Real Madrid, vivió un tenso episodio al retirarse del complejo del Masters 1000.
El presente de Franco Mastantuono en España está lejos de ser el ideal. En su primera etapa como futbolista del Real Madrid, el exjugador de River no ha logrado sumar la cantidad de minutos deseados, es cuestionado por un sector de la hinchada y su futuro es una incógnita a la espera de la definición del nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, en esta oportunidad, el mediocampista fue noticia por un hecho que trascendió lo estrictamente futbolístico.
Aprovechando sus días libres, Mastantuono asistió al Masters 1000 de Madrid junto a su compañero Jude Bellingham y la madre del inglés para disfrutar del encuentro de tenis entre el italiano Jannik Sinner y el local Rafa Jódar, que terminó con victoria para el número uno del mundo en sets corridos. Lo que debía ser una jornada de distensión se transformó en un momento incómodo a la salida del recinto, ubicado en la Caja Mágica.
Al momento de dirigirse hacia la camioneta que aguardaba para trasladar al plantel, un grupo de hinchas se acercó detrás de las vallas para pedir autógrafos y fotografías. En ese instante, un aficionado con acento español le gritó directamente "Aguante Boca" al volante. La reacción del futbolista fue instantánea y evidente: se dio media vuelta con rapidez y le propinó una mirada lapidaria al hincha, demostrando su claro fastidio ante la provocación vinculada al clásico rival de su exequipo.
La incertidumbre sobre el futuro de Franco Mastantuono
El futuro de Mastantuono es uno de los temas que mantiene en vilo al mercado de pases. La dirigencia del Real Madrid aguarda por la confirmación del nuevo entrenador para decidir qué pasos seguir con el argentino, quien no ha logrado establecerse en el primer equipo.
Las opciones que se barajan para la próxima temporada incluyen una cesión dentro de Europa para que gane rodaje y se adapte al ritmo del viejo continente. Mientras tanto, en River Plate no pierden la ilusión de repatriarlo mediante un préstamo, aunque las negociaciones asoman como un camino complejo debido a las pretensiones de la institución española.
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