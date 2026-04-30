La tremenda reacción de Franco Mastantuono cuándo le gritaron "Aguante Boca" en Madrid

El presente de Franco Mastantuono en España está lejos de ser el ideal. En su primera etapa como futbolista del Real Madrid, el exjugador de River no ha logrado sumar la cantidad de minutos deseados, es cuestionado por un sector de la hinchada y su futuro es una incógnita a la espera de la definición del nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, en esta oportunidad, el mediocampista fue noticia por un hecho que trascendió lo estrictamente futbolístico.