Los tres jugadores de River que Chacho Coudet marginó para visitar a Bragantino

River ya tiene la mira puesta en su próximo desafío internacional. Este jueves, desde las 21:30, el equipo dirigido por Eduardo Coudet visitará a Red Bull Bragantino en São Paulo por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con el objetivo de mantener el liderazgo del grupo tras el empate inicial ante Blooming y la victoria frente a Carabobo, el "Chacho" definió la delegación que viajará a Brasil con algunas ausencias de peso que llamaron la atención de los hinchas.