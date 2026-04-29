Los tres jugadores de River que Chacho Coudet marginó para visitar a Bragantino
El entrenador del Millonario dio a conocer la lista de convocados para viajar a tierras brasileñas y enfrentar a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.
River ya tiene la mira puesta en su próximo desafío internacional. Este jueves, desde las 21:30, el equipo dirigido por Eduardo Coudet visitará a Red Bull Bragantino en São Paulo por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con el objetivo de mantener el liderazgo del grupo tras el empate inicial ante Blooming y la victoria frente a Carabobo, el "Chacho" definió la delegación que viajará a Brasil con algunas ausencias de peso que llamaron la atención de los hinchas.
En la lista de convocados entregada por el entrenador, resaltan las ausencias de Franco Armani, Maximiliano Meza y Kevin Castaño. Según se desprende de las últimas delegaciones afectadas a los compromisos oficiales, los tres futbolistas vienen quedando al margen de la consideración del cuerpo técnico para los viajes, una tendencia que se repite para este duelo en tierras brasileñas. Tampoco forma parte de la nómina Tobías Ramírez, el último refuerzo del mercado, quien se encuentra en pleno proceso de adaptación física y futbolística.
En contrapartida, la lista de 24 citados presenta novedades juveniles que entusiasman al mundo Millonario. Lautaro Pereyra vuelve a ser tenido en cuenta tras su convocatoria ante Belgrano, mientras que Lucas Silva repite su presencia luego de haber debutado profesionalmente en la victoria del último fin de semana contra Aldosivi. Para el joven, este compromiso ante Bragantino representa su bautismo de fuego en viajes internacionales, formando parte de una delegación que busca dar un golpe de autoridad en el grupo para consolidarse en lo más alto de la tabla.
La posible formación de River vs. Red Bull Bragantino
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
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