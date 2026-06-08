River suma un soldado para Chacho Coudet: Mauro Arambarri es nuevo refuerzo
El club de Núñez alcanzó un acuerdo para incorporar al experimentado volante uruguayo, una de las prioridades del entrenador.
River continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases y ya tiene encaminada la llegada de Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo que se convertirá en una de las primeras incorporaciones para el nuevo proyecto encabezado por Eduardo Coudet. Después de varios días de negociaciones, el club de Núñez logró avanzar de manera decisiva y todo indica que el futbolista de 30 años vestirá la camiseta millonaria en las próximas semanas.
El interés del "Chacho" por el volante no era nuevo. El entrenador lo conocía por su trayectoria en el fútbol español y consideraba fundamental sumar un jugador con sus características para reforzar una zona clave del equipo. La dirigencia tomó nota de ese pedido y aceleró las conversaciones con Getafe, donde Arambarri se convirtió en una de las máximas referencias deportivas de los últimos años.
El acuerdo contempla la compra del 50% de la ficha que pertenece al club español a cambio de una cifra cercana a los seis millones de euros. Sin embargo, la operación no termina allí. El Millonario también negoció con Boston River, institución que conservaba una parte de los derechos económicos del jugador, con el objetivo de adquirir un porcentaje adicional que le permita controlar una mayor parte del pase.
Aunque todavía resta conocer el porcentaje definitivo que quedará en poder del club argentino, las partes consideran que el entendimiento está prácticamente cerrado. De esta manera, Arambarri se transformará en el segundo refuerzo confirmado del ciclo de Coudet, después del anuncio de la futura llegada de Nicolás Otamendi una vez finalizada la participación en el Mundial 2026.
La idea de la dirigencia es que el uruguayo se incorpore desde el inicio de la pretemporada, programada para el 17 de junio. Antes deberá completar la revisión médica correspondiente y firmar un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2029, apostando a una relación de largo plazo.
El perfil futbolístico de Arambarri encaja perfectamente en lo que busca el entrenador. Se trata de un mediocampista de recorrido, intensidad y equilibrio, capaz de recuperar balones, distribuir juego y llegar al área rival. Durante la última temporada en Getafe disputó 37 partidos como titular, marcó seis goles y aportó dos asistencias, siendo una pieza fundamental para que el conjunto español lograra clasificarse a la UEFA Conference League.
Su historia en el club madrileño fue extensa y exitosa: acumuló 267 encuentros oficiales, convirtió 22 tantos y entregó 14 asistencias, consolidándose como uno de los referentes del plantel y ganándose el respeto de los aficionados.
Así están ocupados hoy los cupos extranjeros en River
La llegada del uruguayo también impacta en la planificación del plantel respecto al cupo de extranjeros. Actualmente la entidad de Núñez cuenta con cuatro futbolistas que ocupan plaza internacional: Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña. Con dos lugares disponibles, la incorporación de Arambarri no representa ningún inconveniente administrativo y deja margen para futuras incorporaciones.
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