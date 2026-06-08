River suma un soldado para Chacho Coudet: Mauro Arambarri es nuevo refuerzo

Aunque todavía resta conocer el porcentaje definitivo que quedará en poder del club argentino, las partes consideran que el entendimiento está prácticamente cerrado. De esta manera, Arambarri se transformará en el segundo refuerzo confirmado del ciclo de Coudet, después del anuncio de la futura llegada de Nicolás Otamendi una vez finalizada la participación en el Mundial 2026.

La idea de la dirigencia es que el uruguayo se incorpore desde el inicio de la pretemporada, programada para el 17 de junio. Antes deberá completar la revisión médica correspondiente y firmar un contrato que se extenderá hasta diciembre de 2029, apostando a una relación de largo plazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2063987922068500650&partner=&hide_thread=false River llegó a un principio de acuerdo con Getafe por Mauro Arambarri.

*Arriba de manera definitiva y con un contrato hasta diciembre de 2029. #TratoHecho pic.twitter.com/4hwhPoTAMm — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 8, 2026

El perfil futbolístico de Arambarri encaja perfectamente en lo que busca el entrenador. Se trata de un mediocampista de recorrido, intensidad y equilibrio, capaz de recuperar balones, distribuir juego y llegar al área rival. Durante la última temporada en Getafe disputó 37 partidos como titular, marcó seis goles y aportó dos asistencias, siendo una pieza fundamental para que el conjunto español lograra clasificarse a la UEFA Conference League.

Su historia en el club madrileño fue extensa y exitosa: acumuló 267 encuentros oficiales, convirtió 22 tantos y entregó 14 asistencias, consolidándose como uno de los referentes del plantel y ganándose el respeto de los aficionados.

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Así están ocupados hoy los cupos extranjeros en River

La llegada del uruguayo también impacta en la planificación del plantel respecto al cupo de extranjeros. Actualmente la entidad de Núñez cuenta con cuatro futbolistas que ocupan plaza internacional: Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña. Con dos lugares disponibles, la incorporación de Arambarri no representa ningún inconveniente administrativo y deja margen para futuras incorporaciones.