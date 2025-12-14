River venció 2-0 a Atlético de Madrid y es el campeón de la Messi Cup
Con un doblete de Bruno Cabral, el "Millonario se impuso al "Colchonero" en la final de la Messi Cup Sub 16 en Miami.
River venció 2-0 a Atlético de Madrid este domingo en el Chase Stadium de Miami por la final de la Messi Cup 2025, y se adueñó del prestigioso torneo juvenil Sub 16 organizado por Lionel Messi.
El encuentro que definió al nuevo campeón del certamen internacional lo tuvo al delantero Bruno Cabral como gran figura de la jornada, ya que anotó un doblete en la primer mitad. El "Millonario" terminó con uno menos.
El equipo argentino había accedido a la definición tras finalizar segundo en el grupo B con cuatro puntos, producto del empate ante Barcelona 2 a 2, la derrota frente a Manchester City 2 a 1 y la goleada ante Inter 5 a 1. En semifinales se impuso 3 a 1 a Chelsea con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral.
Atlético de Madrid, en tanto, fue escolta en su grupo con cuatro unidades luego de caer ante Chelsea, vencer a Inter Miami y empatar con Newell’s. En semifinales protagonizó un partidazo y superó a Manchester City por 3 a 2 para meterse en la final.
Los goles de River vs Atlético Madrid por la final de la Messi Cup
Apareció Bruno Cabral para abrir el marcador para River con un tremendo golazo:
Doblete de Bruno Cabral para el 2-0 del Millonario:
Cómo ver EN VIVO River vs. Atlético Madrid por la final de la Messi Cup
La televisación estará a cargo de ESPN 3. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué canal está ESPN3 según los diferentes servicios:
- Cablevisión Digital, HD y Flow: canal 104
- DirecTV: canales 623 (SD) y 1623 (HD)
- Telecentro: canal 1012 (HD)
De manera online, el partido también estará disponible por Disney+, y a través de las plataformas Telecentro Play, D Go y Flow, accediendo a la señal de ESPN.
Qué es la Messi Cup
La productora fundada por Lionel Messi lleva adelante la Messi Cup, un torneo juvenil Sub 16 que se llevó adelante en Miami con algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y sus mejores jugadores menores de 16 años. Se trata de un certamen que combina competición de élite sobre el terreno de juego con eventos culturales y de la industria deportiva fuera de él.
El torneo contó con la participación de ocho clubes. Además de River y Atlético Madrid, jugaron Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Newell’s . Durante seis días, estos equipos disputaron un total de 18 partidos en algunos de los escenarios más emblemáticos de Miami, incluyendo el Chase Stadium de Inter Miami.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario