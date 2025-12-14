River venció 2-0 a Atlético de Madrid y es el campeón de la Messi Cup

Los goles de River vs Atlético Madrid por la final de la Messi Cup

Apareció Bruno Cabral para abrir el marcador para River con un tremendo golazo:

¡QUÉ GOLAZO HIZO BRUNO CABRAL! El goleador de River y una definición brillante, para el 1-0 ante Atlético de Madrid en la FINAL de @themessicup.

La #MessiCup en #DisneyPlus Plan Premium



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Doblete de Bruno Cabral para el 2-0 del Millonario:

¡ESTE PIBE ES COSA SERIA! ¡DOBLETE DE BRUNO CABRAL PARA EL 2-0 DE RIVER SOBRE ATLÉTICO DE MADRID!

La #MessiCup en #DisneyPlus Plan Premium



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Cómo ver EN VIVO River vs. Atlético Madrid por la final de la Messi Cup

La televisación estará a cargo de ESPN 3. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

En qué canal está ESPN3 según los diferentes servicios:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canal 104

DirecTV: canales 623 (SD) y 1623 (HD)

Telecentro: canal 1012 (HD)

De manera online, el partido también estará disponible por Disney+, y a través de las plataformas Telecentro Play, D Go y Flow, accediendo a la señal de ESPN.

Qué es la Messi Cup

La productora fundada por Lionel Messi lleva adelante la Messi Cup, un torneo juvenil Sub 16 que se llevó adelante en Miami con algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y sus mejores jugadores menores de 16 años. Se trata de un certamen que combina competición de élite sobre el terreno de juego con eventos culturales y de la industria deportiva fuera de él.

El torneo contó con la participación de ocho clubes. Además de River y Atlético Madrid, jugaron Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Newell’s . Durante seis días, estos equipos disputaron un total de 18 partidos en algunos de los escenarios más emblemáticos de Miami, incluyendo el Chase Stadium de Inter Miami.