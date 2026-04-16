River en vilo: Fausto Vera y Juanfer Quintero, en duda tras salir lesionados antes del Superclásico
Los dos mediocampistas debieron abandonar el partido ante Carabobo con molestias físicas y generan incertidumbre de cara al duelo clave frente a Boca.
River encendió todas las alarmas a pocos días de uno de los partidos más esperados del calendario: el Superclásico ante Boca. En el encuentro frente a Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, dos piezas importantes del mediocampo, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, tuvieron que ser reemplazadas por molestias físicas, lo que generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en los hinchas.
El primero en dejar el campo fue Vera, quien no logró completar siquiera la primera parte del partido. El volante central sufrió un golpe en la rodilla derecha que lo obligó a pedir el cambio antes de los 20 minutos. Su salida estuvo acompañada por claros gestos de dolor y preocupación, lo que encendió rápidamente las señales de alerta. Según trascendió, al retirarse habría manifestado: “Me c*gué la rodilla”, una frase que refleja el temor inicial sobre la gravedad de la lesión.
La posible baja de Vera no es un detalle menor para el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet. El mediocampista venía consolidándose como una pieza clave en el funcionamiento del equipo, aportando equilibrio y recuperación en la mitad de la cancha. Su ausencia obligaría a replantear el esquema en un partido de máxima exigencia.
Por su parte, la situación de Juan Fernando Quintero también genera inquietud. El colombiano comenzó el segundo tiempo, pero a los seis minutos evidenció molestias físicas que lo llevaron a solicitar el cambio. En su lugar ingresó Kendry Páez, mientras que Quintero abandonó el campo con dificultad para caminar. Aunque en un primer momento se sentó en el banco de suplentes, finalmente decidió retirarse al vestuario, lo que incrementó la preocupación en el entorno del club.
El cuerpo médico del Millonario deberá realizar estudios en las próximas horas para determinar el alcance de ambas lesiones. Los resultados serán determinantes para saber si podrán estar disponibles en el Superclásico del domingo en el estadio Monumental. A pesar de estas complicaciones, el equipo logró imponerse por 1-0 ante Carabobo, un resultado que le permitió treparse a la cima del Grupo H con cuatro puntos.
Sin embargo, la victoria quedó en un segundo plano frente a la incertidumbre que generan las condiciones físicas de dos jugadores fundamentales. Con el duelo ante el Xeneize en el horizonte inmediato, cada detalle cuenta. Las próximas horas serán claves para definir el panorama y saber si Coudet podrá contar con Vera y Quintero o si deberá rearmar su mediocampo para afrontar uno de los compromisos más importantes del semestre.
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