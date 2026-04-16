River en vilo: Fausto Vera y Juanfer Quintero, en duda tras salir lesionados antes del Superclásico

El primero en dejar el campo fue Vera, quien no logró completar siquiera la primera parte del partido. El volante central sufrió un golpe en la rodilla derecha que lo obligó a pedir el cambio antes de los 20 minutos. Su salida estuvo acompañada por claros gestos de dolor y preocupación, lo que encendió rápidamente las señales de alerta. Según trascendió, al retirarse habría manifestado: “Me c*gué la rodilla”, una frase que refleja el temor inicial sobre la gravedad de la lesión.