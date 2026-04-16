Bajó el índice de satisfacción política: 7 de cada 10 argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei

En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo pasó al primer lugar con el 40% de las menciones, seguido muy de cerca por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Además, el informe advierte un “regreso” de la inflación como tema relevante, con un 20% de preocupación.

El clima social también muestra un marcado pesimismo. Un 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, con un aumento del desaliento en todos los sectores.

Otro dato relevante es el desgaste en las figuras del oficialismo: Adorni registró la mayor caída en imagen positiva (9 puntos) y presenta el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%).

En términos generales, todos los dirigentes políticos evaluados presentan imagen negativa predominante. Entre los que más cayeron este mes se destacan el propio Milei (-4 puntos) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (-2 puntos).

Cae Milei, suben Kicillof y Bregman



Naturalmente, ante la desaprobación del gobierno, las figuras opositoras mejor posicionadas son Axel Kicillof, con un 31 por ciento de imagen positiva total, y Myriam Bregman (29 por ciento), Ambos lideran, junto a CFK, ampliamente entre los entrevistados que desaprueban la gestión oficial.

En resumen, abril muestra un escenario de ajuste de expectativas, donde el desempleo y los salarios desplazan a otros temas y la aprobación del oficialismo empieza a mostrar signos de desgaste sostenido.