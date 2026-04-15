Pelota libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Carabobo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo River vs. Carabobo por la Copa Sudamericana 2026.
Por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, River afrontará este miércoles desde las 21:30 un desafío clave cuando reciba a Carabobo en el estadio Monumental. Esto representa una oportunidad importante para el conjunto de Núñez, que necesita sumar de a tres tras un debut sin victoria.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un momento positivo desde lo futbolístico. Desde su arribo, el Millonario mantiene una racha invicta que incluye cinco triunfos y un empate, lo que le permitió acomodarse en el plano local. De hecho, viene de una sólida victoria ante Racing que le aseguró la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura y lo mantiene como protagonista en la temporada.
El debut en el certamen dejó sensaciones encontradas. En Santa Cruz de la Sierra, igualó 1-1 frente a Blooming en un partido condicionado por la expulsión temprana de un jugador.
Del otro lado estará un rival que llega con confianza. Carabobo sorprendió en la primera jornada al imponerse sobre Red Bull Bragantino y posicionarse como líder de la zona. Además, viene de un triunfo contundente en su liga local, lo que refuerza su buen momento.
River vs. Carabobo: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.
Cómo ver en vivo River vs. Carabobo por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de ESPN 2, DSports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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