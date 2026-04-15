Pelota libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Carabobo

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un momento positivo desde lo futbolístico. Desde su arribo, el Millonario mantiene una racha invicta que incluye cinco triunfos y un empate, lo que le permitió acomodarse en el plano local. De hecho, viene de una sólida victoria ante Racing que le aseguró la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura y lo mantiene como protagonista en la temporada.