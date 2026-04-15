Quién es Eliana Díaz, la modelo de 28 años que habría conquistado a Marcelo Gallardo

Sin embargo, la vida de Eliana no se limita al modelaje. Residente de Punta del Este, la joven equilibra su faceta pública con una vida familiar dedicada a su hijo de 12 años y una carrera profesional en el sector inmobiliario, donde se desempeña como agente.

Una combinación de pasarelas, negocios y maternidad que define el perfil de la mujer que protagonizó el romance del verano.

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