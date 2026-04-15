Quién es Eliana Díaz, la modelo de 28 años que habría conquistado a Marcelo Gallardo
El exentrenador de River fue vinculado a una joven modelo, con quien habría mantenido un romance furtivo en Punta del Este. Los detalles.
Mientras River ponía a punto sus motores en las playas de Uruguay para este 2026, su por entonces entrenador, Marcelo Gallardo, parecía haber encontrado algo más que buen fútbol. Según revelaron medios locales, el entrenador vivió un romance secreto en Punta del Este con la modelo uruguaya Eliana Díaz, de 28 años.
Lo que comenzó como un encuentro casual durante la concentración del plantel, terminó convirtiéndose en un vínculo frecuente. Según detalló el diario El País, la pareja se encargó de blindar su intimidad: entre entrenamientos y tácticas, se las ingeniaron para verse lejos de los flashes y de la mirada curiosa de la prensa.
A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos, la pareja fue vista en varias ocasiones, con el Complejo Solanas como uno de sus refugios preferidos. Los testigos coinciden en que siempre mantuvieron un trato cordial y discreto, aunque no duró mucho: el vínculo habría llegado llegó a su fin hace poco tiempo, tras un breve pero intenso romance.
Sin duda, el momento más curioso de este romance se dio en las gradas del Campus de Maldonado durante el amistoso entre River y Peñarol. En un giro inesperado, Eliana Díaz no fue allí para alentar al equipo de Gallardo; por el contrario, se dejó ver con la camiseta de Peñarol, marcando una distancia futbolística total con el "Muñeco" en medio del fervor del partido.
Quién es Eliana Díaz, la bella modelo que captó la atención de Gallardo
A sus 28 años, Eliana Díaz se ha consolidado como una figura polifacética en Uruguay. Aunque su nombre saltó a los titulares internacionales por su vínculo con el "Muñeco", la modelo ya contaba con una trayectoria propia. Se hizo notar tras su polémica salida de Miss Uruguay por desacuerdos con la organización, un traspié que no frenó su carrera, llevándola incluso a desfilar en la Semana de la Moda en España.
Sin embargo, la vida de Eliana no se limita al modelaje. Residente de Punta del Este, la joven equilibra su faceta pública con una vida familiar dedicada a su hijo de 12 años y una carrera profesional en el sector inmobiliario, donde se desempeña como agente.
Una combinación de pasarelas, negocios y maternidad que define el perfil de la mujer que protagonizó el romance del verano.
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