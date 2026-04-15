Quién es la morocha hincha de Boca que sedujo a un notero de streaming: se llama Daniela Iker y es psicóloga

Tras la inmensa repercusión del video en las distintas plataformas, trascendió que la protagonista de esta romántica historia es oriunda de la localidad bonaerense de Lanús y actualmente se encuentra estudiando la carrera de psicología. Como era de esperarse, su cuenta privada de Instagram (@danielaiker_) explotó por completo: pasó de tener apenas 8 mil seguidores a superar ampliamente los 20 mil en cuestión de horas y ya es toda una influencer.