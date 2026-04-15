Un trabajador necesitó un ingreso de $ 2.800.000 para cubrir sus necesidades básicas en marzo

Por tomar un ejemplo, mientras el SMVM es de $ 357.000 el ítem de alimentación adecuada de la Canasta Básica del Trabajador se ubicó en $ 638.088, según el frente sindical.

Pero de acuerdo con las mediciones del INDEC para marzo de 2026, con $ 658.011 se podía marcar la línea de indigencia para una familia tipo de 4 personas.

"Que se necesiten ocho salarios mínimos para poder vivir dignamente muestra que el Gobierno en los hechos derogó el Consejo del Salario en la Argentina. No vamos a recuperar todo lo que nos quitaron presentando una notita por mesa de entrada. La única manera en la que vamos a recuperarlo es luchando", sentenció este martes Rodolfo Aguiar, titular de ATE, en la presentación del informe.

Durante el evento de FRESU realizado en Mar del Plata. La entidad reúne a ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de las distintas centrales obreras (CGT y las dos CTA).