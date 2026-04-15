Un trabajador necesitó un ingreso de $ 2.800.000 para cubrir sus necesidades básicas en marzo
Mientras tanto, en abril de este año el Gobierno fijó el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en $ 357.800 y la Canasta Básica cotizó en marzo a $ 1.400.000.
El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) publicó este martes su Canasta Básica del Trabajador, una cotización del costo de vida de una persona promedio con un empleo, que en marzo de este año necesitó $ 2.802.755 para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vestido y vivienda.
Un día antes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo fue del 3,5% y que el costo de la canasta básica total, con la que se mide la línea de pobreza, fue de $ 1.434.464 para una familia conformada por dos personas adultas y dos menores de edad.
Con esos parámetros, y teniendo en cuenta los precios oficiales y del mercado de ítems como vestimenta, alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, esparcimiento y previsión social, el FRESU calculó que hicieron falta ocho salarios mínimos para cubrir esos gastos.
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de abril fue fijado por el Gobierno en apenas $ 357.800, "su valor más bajo de la historia argentina", según señalaron en el informe de FRESU citado por el sitio Ámbito.
Actualmente está "20% por debajo del valor que tuvo durante la década de ‘90, y un 60% más bajo que el que regía antes del Gobierno de Mauricio Macri", señalaron.
Por tomar un ejemplo, mientras el SMVM es de $ 357.000 el ítem de alimentación adecuada de la Canasta Básica del Trabajador se ubicó en $ 638.088, según el frente sindical.
Pero de acuerdo con las mediciones del INDEC para marzo de 2026, con $ 658.011 se podía marcar la línea de indigencia para una familia tipo de 4 personas.
"Que se necesiten ocho salarios mínimos para poder vivir dignamente muestra que el Gobierno en los hechos derogó el Consejo del Salario en la Argentina. No vamos a recuperar todo lo que nos quitaron presentando una notita por mesa de entrada. La única manera en la que vamos a recuperarlo es luchando", sentenció este martes Rodolfo Aguiar, titular de ATE, en la presentación del informe.
Durante el evento de FRESU realizado en Mar del Plata. La entidad reúne a ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de las distintas centrales obreras (CGT y las dos CTA).
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