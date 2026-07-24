River acelera por un viejo conocido: inició gestiones para recuperar a Esequiel Barco

Pese a ese presente positivo, el mediocampista nunca ocultó su intención de regresar al fútbol sudamericano. Incluso, semanas atrás su nombre había sido vinculado con Independiente, club donde inició su carrera profesional. Sin embargo, las elevadas pretensiones económicas de Spartak terminaron frustrando cualquier posibilidad de que el Rojo pudiera avanzar en la negociación.

La situación también despertó interés en Boca. El futbolista fue acercado al club de la Ribera durante este mercado de pases y la posibilidad fue analizada internamente. Sin embargo, el Xeneize nunca abrió conversaciones formales con la institución rusa y finalmente decidió no profundizar esa alternativa.

En caso de concretarse el acuerdo, Barco iniciaría su segunda etapa en River después de haber disputado 127 partidos oficiales con la banda roja, ciclo en el que conquistó tres títulos y se convirtió en una pieza importante del equipo durante varias temporadas. De hacerse, el volante se transformaría en el sexto refuerzo del conjunto dirigido por Coudet, que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González.