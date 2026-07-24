River acelera por un viejo conocido: inició gestiones para recuperar a Esequiel Barco
El club de Núñez continúa con una intensa actividad en el mercado de pases y sumó un nuevo objetivo para reforzar el plantel de Eduardo Coudet.
River no baja el ritmo en el mercado de pases y mantiene abiertas varias negociaciones con el objetivo de fortalecer el plantel para el segundo semestre. Mientras la dirigencia sigue intentando destrabar la llegada de Ángel Correa, apareció otro nombre que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas: Esequiel Barco.
El mediocampista ofensivo, que dejó el club en julio de 2024 para continuar su carrera en el fútbol ruso, volvió a instalarse como una posibilidad concreta para regresar al Monumental. La búsqueda de un futbolista con capacidad para romper líneas, desequilibrar en el uno contra uno y aportar creatividad llevó al cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet a poner nuevamente la mirada sobre el ex Independiente.
El entrenador considera indispensable incorporar al menos uno o dos jugadores con esas características y, luego de que quedara descartada la posibilidad de sumar a Thiago Almada, Barco pasó a ocupar un lugar prioritario en la lista de candidatos. En Núñez también analizaron otras alternativas. Una de ellas fue Álvaro Montoro, actualmente en Botafogo, aunque las condiciones de esa operación no terminaron de convencer a la dirigencia.
El mercado de pases sigue y River podría volver a tener a Esequiel Barco
En ese contexto, el nombre de Barco comenzó a ganar terreno y ya existen contactos para evaluar la viabilidad de una negociación con Spartak Moscú, institución que posee sus derechos deportivos. Por el momento no trascendieron cifras oficiales sobre la posible transferencia, aunque desde Rusia pretenden recibir más de cinco millones de dólares por el 50 por ciento del pase del futbolista. Esa exigencia económica representa el principal obstáculo para que las conversaciones puedan avanzar hacia una etapa definitiva.
Barco llegó al Spartak en 2024 mediante una transferencia cercana a los 16 millones de dólares y rápidamente logró consolidarse dentro del equipo. Desde su desembarco en el fútbol ruso disputó 74 encuentros oficiales, convirtió 22 goles y entregó 18 asistencias, números que reflejan el crecimiento que experimentó durante su paso por Europa. Además, fue parte del plantel que conquistó la Copa de Rusia a fines de mayo.
Pese a ese presente positivo, el mediocampista nunca ocultó su intención de regresar al fútbol sudamericano. Incluso, semanas atrás su nombre había sido vinculado con Independiente, club donde inició su carrera profesional. Sin embargo, las elevadas pretensiones económicas de Spartak terminaron frustrando cualquier posibilidad de que el Rojo pudiera avanzar en la negociación.
La situación también despertó interés en Boca. El futbolista fue acercado al club de la Ribera durante este mercado de pases y la posibilidad fue analizada internamente. Sin embargo, el Xeneize nunca abrió conversaciones formales con la institución rusa y finalmente decidió no profundizar esa alternativa.
En caso de concretarse el acuerdo, Barco iniciaría su segunda etapa en River después de haber disputado 127 partidos oficiales con la banda roja, ciclo en el que conquistó tres títulos y se convirtió en una pieza importante del equipo durante varias temporadas. De hacerse, el volante se transformaría en el sexto refuerzo del conjunto dirigido por Coudet, que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González.
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