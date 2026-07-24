River amplió la lista de futbolistas prescindibles: quiénes son los tres nuevos apartados
Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño y Kendry Páez finalizaron sus vacaciones tras disputar el Mundial 2026 y fueron incorporados al grupo de jugadores que se entrenan de manera diferenciada.
River continúa reordenando su plantel de cara al segundo semestre y dio un nuevo paso en ese proceso al sumar a Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño y Kendry Páez al grupo de futbolistas que se entrenan apartados del resto del equipo profesional mientras buscan un nuevo destino para continuar sus carreras.
Los tres mediocampistas finalizaron sus vacaciones luego de haber representado a sus respectivas selecciones en el Mundial 2026 y este viernes comenzaron a trabajar en el predio de Cantilo, donde la institución reúne a los jugadores que no forman parte de los planes deportivos para la temporada.
La decisión forma parte de la reestructuración que la dirigencia había iniciado antes del comienzo de la pretemporada. En aquel momento, el Millonario determinó que 14 integrantes del plantel profesional no continuarían siendo considerados por el cuerpo técnico y, mientras el resto del equipo realizaba la preparación en España, ellos permanecieron entrenándose en Buenos Aires a la espera de resolver su futuro.
Ya son 14 jugadores los apartados por River entrenando en el predio Cantilo
Cada uno de los tres jugadores que se sumaron este viernes presenta un escenario diferente. En el caso de Matías Galarza Fonda, su situación parece ser la más encaminada. El mediocampista paraguayo realizó un destacado Mundial con su selección y despertó el interés de varios clubes europeos. El Bologna aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios y River espera obtener alrededor de cuatro millones de dólares por el 70 por ciento del pase que posee, mientras que el porcentaje restante pertenece a Talleres de Córdoba. Durante el último semestre, el volante actuó a préstamo en Atlanta United de la Major League Soccer (MLS).
La realidad de Kevin Castaño es distinta. El colombiano llegó al club en una de las inversiones más importantes realizadas por la dirigencia, con un desembolso cercano a los 16 millones de dólares. Sin embargo, nunca logró consolidarse dentro del equipo y su participación en el Mundial con Colombia tampoco le permitió ganar mayor protagonismo, ya que contó con muy pocos minutos en la competencia. Aunque existen sondeos desde clubes de Brasil, Italia y México, hasta el momento River no recibió propuestas formales para negociar su salida.
El panorama de Kendry Páez también presenta particularidades. A diferencia de Galarza Fonda y Castaño, el joven ecuatoriano pertenece a Chelsea y se encuentra cedido a préstamo en el conjunto de Núñez. La intención de la dirigencia es interrumpir anticipadamente ese vínculo para liberar un cupo de extranjero, una necesidad importante teniendo en cuenta la planificación del plantel para el resto del año. River ya inició conversaciones para resolver esa situación y permitir que el futbolista regrese al club inglés antes del vencimiento del préstamo.
Uno por uno, los jugadores apartados por la dirigencia de River
- Matías Galarza Fonda
- Kevin Castaño
- Kendry Páez (a préstamo)
- Matías Viña (a préstamo)
- Maximiliano Salas
- Germán Pezzella
- Fabricio Bustos
- Giuliano Galoppo
- Ian Subiabre
- Santiago Lencina
- Alexander Woiski
Mientras el equipo dirigido por Eduardo Coudet continúa incorporando refuerzos, como ocurrió recientemente con la oficialización de Ángel Correa, la dirigencia trabaja en paralelo para reducir el número de futbolistas que no serán tenidos en cuenta. El objetivo es aliviar la estructura del plantel, generar ingresos mediante futuras transferencias y liberar lugares para las nuevas incorporaciones que puedan llegar antes del cierre del mercado de pases.
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