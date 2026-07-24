River amplió la lista de futbolistas prescindibles: quiénes son los tres nuevos apartados

El panorama de Kendry Páez también presenta particularidades. A diferencia de Galarza Fonda y Castaño, el joven ecuatoriano pertenece a Chelsea y se encuentra cedido a préstamo en el conjunto de Núñez. La intención de la dirigencia es interrumpir anticipadamente ese vínculo para liberar un cupo de extranjero, una necesidad importante teniendo en cuenta la planificación del plantel para el resto del año. River ya inició conversaciones para resolver esa situación y permitir que el futbolista regrese al club inglés antes del vencimiento del préstamo.

Uno por uno, los jugadores apartados por la dirigencia de River

Matías Galarza Fonda

Kevin Castaño

Kendry Páez (a préstamo)

(a préstamo) Matías Viña (a préstamo)

(a préstamo) Maximiliano Salas

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Giuliano Galoppo

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Alexander Woiski

Mientras el equipo dirigido por Eduardo Coudet continúa incorporando refuerzos, como ocurrió recientemente con la oficialización de Ángel Correa, la dirigencia trabaja en paralelo para reducir el número de futbolistas que no serán tenidos en cuenta. El objetivo es aliviar la estructura del plantel, generar ingresos mediante futuras transferencias y liberar lugares para las nuevas incorporaciones que puedan llegar antes del cierre del mercado de pases.