River hizo oficial la llegada de otro campeón del mundo: anunció a Ángel Correa

Desde la Banda Roja señalaron que Tigres modificó nuevamente las condiciones pactadas, situación que obligó a reiniciar las conversaciones y generó incertidumbre sobre el futuro de la operación. Con el correr de los días, las partes lograron acercar posiciones hasta alcanzar un acuerdo definitivo que permitió destrabar la transferencia.

De esa manera, el delantero podrá cumplir uno de los objetivos que perseguía desde hacía tiempo: regresar al fútbol argentino después de una extensa etapa en el exterior. En medio de ese proceso también se produjo un episodio delicado que impactó directamente en la situación del futbolista. Correa recibió amenazas personales mientras permanecía en México, un hecho que fortaleció su decisión de abandonar Tigres y acelerar su salida del club.

Durante su paso por la institución mexicana disputó más de 50 partidos oficiales y alcanzó dos finales importantes, tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup. No obstante, Tigres no logró consagrarse en ninguna de ellas tras caer frente a Toluca en ambas definiciones. A sus 31 años, Correa emprende así una nueva etapa en su carrera luego de doce temporadas fuera del país.

Tras surgir futbolísticamente en San Lorenzo, dio el salto al Atlético de Madrid, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del ciclo encabezado por Diego Simeone. En el conjunto español permaneció durante más de una década, acumulando una destacada trayectoria tanto a nivel local como internacional.

Su experiencia también se trasladó a la Selección argentina. Con la camiseta albiceleste disputó 28 encuentros oficiales y fue parte del plantel que obtuvo la Copa América 2021 y, posteriormente, el histórico título en el Mundial de Qatar 2022.