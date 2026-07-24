River hizo oficial la llegada de otro campeón del mundo: anunció a Ángel Correa
Tras una negociación que atravesó varias instancias de incertidumbre, el club de Núñez confirmó la incorporación del delantero surgido de San Lorenzo.
River concretó uno de los movimientos más importantes del actual mercado de pases al anunciar oficialmente la contratación de Ángel Correa. Luego de varias semanas de conversaciones, avances, retrocesos y modificaciones en las condiciones de la transferencia, la institución de Núñez confirmó mediante un comunicado que el delantero se incorporará al plantel profesional que conduce Eduardo "Chacho" Coudet.
La entidad informó que el futbolista arribará en las próximas horas para cumplir con los estudios médicos de rutina y, una vez superada esa instancia, firmará el contrato que lo vinculará oficialmente con el club. De esta manera, el Millonario logra incorporar a un jugador de amplia trayectoria internacional y jerarquía comprobada, con experiencia tanto en el fútbol europeo como en la Selección argentina.
La llegada de Correa representa un salto de calidad para el ataque millonario y también un hecho simbólico, ya que el rosarino pasará a integrar un grupo de futbolistas que conquistaron el Mundial de Qatar 2022. Compartirá plantel con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, convirtiéndose en el cuarto campeón del mundo que vestirá la camiseta de River.
Fin de la novela: River anunció la contratación de Ángel Correa
La operación estuvo lejos de resolverse con rapidez. Durante buena parte del mercado de pases, las negociaciones entre River y Tigres de Monterrey atravesaron distintos momentos de tensión que hicieron pensar, incluso, que el pase podía frustrarse. Las conversaciones avanzaron y retrocedieron en reiteradas oportunidades debido a diferencias en los términos económicos y contractuales.
En una primera instancia, ambas instituciones habían alcanzado un entendimiento por una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Con ese escenario, Correa ya tenía previsto viajar hacia Buenos Aires para realizar la revisión médica y firmar un contrato con vigencia hasta diciembre de 2029. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, surgieron nuevas complicaciones.
Desde la Banda Roja señalaron que Tigres modificó nuevamente las condiciones pactadas, situación que obligó a reiniciar las conversaciones y generó incertidumbre sobre el futuro de la operación. Con el correr de los días, las partes lograron acercar posiciones hasta alcanzar un acuerdo definitivo que permitió destrabar la transferencia.
De esa manera, el delantero podrá cumplir uno de los objetivos que perseguía desde hacía tiempo: regresar al fútbol argentino después de una extensa etapa en el exterior. En medio de ese proceso también se produjo un episodio delicado que impactó directamente en la situación del futbolista. Correa recibió amenazas personales mientras permanecía en México, un hecho que fortaleció su decisión de abandonar Tigres y acelerar su salida del club.
Durante su paso por la institución mexicana disputó más de 50 partidos oficiales y alcanzó dos finales importantes, tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup. No obstante, Tigres no logró consagrarse en ninguna de ellas tras caer frente a Toluca en ambas definiciones. A sus 31 años, Correa emprende así una nueva etapa en su carrera luego de doce temporadas fuera del país.
Tras surgir futbolísticamente en San Lorenzo, dio el salto al Atlético de Madrid, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del ciclo encabezado por Diego Simeone. En el conjunto español permaneció durante más de una década, acumulando una destacada trayectoria tanto a nivel local como internacional.
Su experiencia también se trasladó a la Selección argentina. Con la camiseta albiceleste disputó 28 encuentros oficiales y fue parte del plantel que obtuvo la Copa América 2021 y, posteriormente, el histórico título en el Mundial de Qatar 2022.
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