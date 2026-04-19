Preocupación por Leandro Paredes: sintió una molestia y salio lesionado del Superclásico
El capitán de Boca fue el encargado de abrir el marcador en el Monumental con un penal certero, pero no pudo completar el partido por una molestia física.
La tarde de Leandro Paredes en el Monumental fue una verdadera montaña rusa de emociones. El volante central, que regresó al club para ser el eje del equipo de Claudio Úbeda, vivió su momento de mayor gloria personal desde su retorno al convertir, de penal, el 1-0 parcial de Boca frente a River. Sin embargo, la alegría no pudo ser completa: pocos minutos después, el mediocampista debió pedir el cambio y se retiró con gestos de dolor.
Preocupación por Leandro Paredes: sintió una molestia y salio lesionado del Superclásico
El gol de Paredes representó su primer festejo oficial en un Superclásico, una cuenta pendiente que el referente tenía en su exitosa carrera. Con un remate seco y ajustado desde los doce pasos, el capitán venció la resistencia del arquero millonario y festejó de cara a la tribuna, ratificando su jerarquía en los partidos decisivos.
Pero la intensidad del encuentro y el irregular estado del campo de juego le pasaron factura. Tras una acción en la que sintió un pinchazo, el volante probó seguir unos instantes pero rápidamente se dio cuenta de que no podía continuar. La imagen del campeón del mundo dejando la cancha con una evidente molestia física dejó mudo al banco de suplentes xeneize, que ahora aguarda por el parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión.
La salida de Paredes no solo impacta en el esquema de Boca, sino que genera un dolor de cabeza inmediato para Lionel Scaloni. A muy pocos días del comienzo del Mundial 2026, la salud de los pilares de la Scaloneta es la prioridad absoluta. Con el "Cuti" Romero y Valentín Barco también entre algodones, la situación del volante central se suma a una lista de lesionados que preocupa al cuerpo técnico nacional.
Se espera que en las próximas horas el jugador se someta a estudios para descartar un desgarro que podría dejarlo fuera de las canchas en el tramo final de la preparación mundialista. Mientras tanto, en Boca se celebra el impacto de su jerarquía en el resultado, pero se reza para que lo de su gran referente no sea más que un susto pasajero.
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