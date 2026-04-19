Preocupación por Leandro Paredes: sintió una molestia y salio lesionado del Superclásico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045980332856316155?s=20&partner=&hide_thread=false ALERTA MUNDIAL: Paredes tiene una molestia en el isquio derecho y fue reemplazado en el Superclásico del Fútbol Argentino.



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4EA8DI9XfX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

La salida de Paredes no solo impacta en el esquema de Boca, sino que genera un dolor de cabeza inmediato para Lionel Scaloni. A muy pocos días del comienzo del Mundial 2026, la salud de los pilares de la Scaloneta es la prioridad absoluta. Con el "Cuti" Romero y Valentín Barco también entre algodones, la situación del volante central se suma a una lista de lesionados que preocupa al cuerpo técnico nacional.