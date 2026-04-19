Gol y "Topo Gigio": así fue el 1-0 de Leandro Paredes para Boca en el Superclásico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2045971727042093115&partner=&hide_thread=false Gol y "Topo Gigio"



Leandro Paredes puso el 1-0 de Boca ante River en el #Superclásico pic.twitter.com/nCL5akpOQW https://t.co/nItpDPneq5 — minutouno (@minutounocom) April 19, 2026

La imagen, inmortalizada por Juan Román Riquelme hace décadas también en un Superclásico, fue un claro mensaje de Paredes, quien emuló a su ídolo y actual presidente del club en el festejo del 1-0.

Con este resultado, el equipo del "Sifón" Úbeda golpea en el momento justo y obliga al River del "Chacho" Coudet a replantear su estrategia para el complemento.