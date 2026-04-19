Así quedó el historial en el Superclásico entre River y Boca

En una tarde de alta tensión y con un campo de juego que fue protagonista por su mal estado, Boca dio el golpe y venció a River por 1-0 en el Estadio Monumental. El equipo de Claudio Úbeda supo golpear en el momento justo a través de la pegada de su capitán, Leandro Paredes, y se llevó tres puntos que no solo valen por el campeonato, sino que ratifican el dominio xeneize en el historial general.