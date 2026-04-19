Así quedó el historial en el Superclásico entre River y Boca
Con el gol de penal de Leandro Paredes, el Xeneize se llevó una victoria vital de Núñez por el Torneo Apertura 2026. Los números finales de un historial que sigue favoreciendo al club de la Ribera.
En una tarde de alta tensión y con un campo de juego que fue protagonista por su mal estado, Boca dio el golpe y venció a River por 1-0 en el Estadio Monumental. El equipo de Claudio Úbeda supo golpear en el momento justo a través de la pegada de su capitán, Leandro Paredes, y se llevó tres puntos que no solo valen por el campeonato, sino que ratifican el dominio xeneize en el historial general.
El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, se destrabó gracias a una ejecución precisa del campeón del mundo desde los doce pasos. El volante central, que luego debió retirarse con una molestia física, puso el único tanto del partido y le permitió a Boca volver a festejar en Núñez tras dos años de sequía en condición de visitante.
River, diezmado por las ausencias de último momento de Juan Fernando Quintero y Fausto Vera, intentó reaccionar pero careció de la claridad necesaria para vulnerar la defensa azul y oro. Con este resultado, el conjunto de la Ribera estiró su racha positiva y alcanzó los 12 partidos invicto bajo la conducción de Úbeda.
Así quedó el historial del Superclásico
Tras el pitazo final del árbitro Darío Herrera, la balanza histórica volvió a inclinarse un poco más hacia el lado de la Ribera. Boca logró ampliar la brecha y sigue mandando en el recuento oficial de enfrentamientos. Con la victoria de hoy, el historial oficial (que incluye amateurismo, profesionalismo y copas nacionales e internacionales) queda de la siguiente manera:
- Victorias de Boca: 94
- Victorias de River: 88
- Empates: 84
Si se analiza exclusivamente el desempeño en los últimos años en el Monumental, la paridad es notable pero la tendencia sigue siendo repartida. De los últimos seis Superclásicos disputados en Núñez, el Millonario se quedó con tres victorias, el Xeneize logró imponerse en dos oportunidades (contando la de esta tarde) e igualaron en el encuentro restante.
Con esta victoria, Boca no solo consigue una importante victoria en este campeonato, sino que mantiene una ventaja de seis partidos sobre su eterno rival en el balance general. La efectividad de Paredes y la solidez defensiva del equipo de Úbeda fueron suficientes para cerrar una tarde redonda en la que el Xeneize, además de los puntos, se quedó con la confirmación de su paternidad histórica una vez más.
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