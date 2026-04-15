River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Coudet atraviesa un gran momento y buscará su primera victoria en el torneo continental, con la mente también puesta en el duelo ante Boca del fin de semana.
En una semana cargada de compromisos, River afrontará un desafío clave por la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Carabobo en el estadio Monumental. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo H, se jugará desde las 21:30 y representa una oportunidad importante para el conjunto de Núñez, que necesita sumar de a tres tras un debut sin victoria.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un momento positivo desde lo futbolístico. Desde su arribo, el Millonario mantiene una racha invicta que incluye cinco triunfos y un empate, lo que le permitió acomodarse en el plano local. De hecho, viene de una sólida victoria ante Racing que le aseguró la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura y lo mantiene como protagonista en la temporada.
Sin embargo, el calendario obliga a tomar decisiones estratégicas. Con el Superclásico frente a Boca en el horizonte inmediato, el cuerpo técnico optaría por una formación con mayoría de suplentes. La intención es preservar a los titulares sin resignar competitividad, por lo que jugadores como Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Kevin Castaño tendrían la oportunidad de sumar minutos desde el inicio.
El debut en el certamen dejó sensaciones encontradas. En Santa Cruz de la Sierra, igualó 1-1 frente a Blooming en un partido condicionado por la expulsión temprana de un jugador. Ese resultado obliga ahora al equipo argentino a buscar una victoria que le permita acomodarse en la tabla y pelear por el liderazgo del grupo.
Del otro lado estará un rival que llega con confianza. Carabobo sorprendió en la primera jornada al imponerse sobre Red Bull Bragantino y posicionarse como líder de la zona. Además, viene de un triunfo contundente en su liga local, lo que refuerza su buen momento.
El conjunto venezolano cuenta con presencia argentina en su plantel, lo que le agrega un condimento especial al cruce. Nombres como Lucas Bruera, Ezequiel Neira y Matías Núñez forman parte de una estructura que buscará dar el golpe en Buenos Aires. Se espera que su entrenador mantenga un esquema conservador, con línea de cinco defensores y dos delanteros, apostando al orden y la contra.
Para el local, el objetivo es claro: ganar, sumar confianza y llegar de la mejor manera al clásico. En una semana determinante, el equipo del "Chacho" buscará sostener su racha y dar un paso firme en el plano internacional.
River vs. Carabobo: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. DT: Eduardo Coudet.
- Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.
River vs. Carabobo: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Kevin Ortega.
- TV: ESPN y DSports.
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