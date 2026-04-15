River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto venezolano cuenta con presencia argentina en su plantel, lo que le agrega un condimento especial al cruce. Nombres como Lucas Bruera, Ezequiel Neira y Matías Núñez forman parte de una estructura que buscará dar el golpe en Buenos Aires. Se espera que su entrenador mantenga un esquema conservador, con línea de cinco defensores y dos delanteros, apostando al orden y la contra.

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Para el local, el objetivo es claro: ganar, sumar confianza y llegar de la mejor manera al clásico. En una semana determinante, el equipo del "Chacho" buscará sostener su racha y dar un paso firme en el plano internacional.

River vs. Carabobo: probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

River vs. Carabobo: otros datos

Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Monumental.

Monumental. Árbitro: Kevin Ortega.

Kevin Ortega. TV: ESPN y DSports.