River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En un Monumental que se espera exultante, el "Millonario" recibe este jueves al "Verdao" en un partido de alto riesgo.
En el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, River recibe este a Palmeiras con la premisa de lograr un buen resultado de cara a la esperada revancha en San Pablo.
El encuentro de alto riesgo se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, con arbitraje de Jesús Valenzuela y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
El conjunto de Marcelo Gallardo llega a esta instancia invicto en el certamen continental pero tras sufrir en octavos de final donde eliminó por penales a Libertad de Paraguay con Franco Armani como figura.
El "Muñeco" deberá resolver al reemplazante del expulsado Giuliano Galoppo, mientras se debate si repetir la línea de tres con la que sorprendió el pasado sábado en el Torneo Clausura, en el bueno pero trabajado triunfo ante Estudiantes.
La visita es nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. En medio de rumores de salida del portugués Abel Ferreira, el "Verdao" goleó 4-1 a Inter el pasado fin de semana por el Brasileirao.
La serie para el "Millonario" tiene un condimente especial ya que se define en el Allianz Parque de San Pablo, con el recuerdo fresco de las semifinales del 2021, donde el equipo de Gallardo estuvo cerca de igualar el global tras la derrota 0-3 de local.
El ganador de esta llave que se define en Brasil dentro de una semana se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.
Formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores
River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
Los datos de River vs. Palmeiras
- Hora: 21.30.
- TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
- Estadio: Monumental.
