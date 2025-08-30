River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El club sanjuanino destaca el "aire renovado" que se siente en el plantel, y Romagnoli, buscando un triunfo histórico en el Monumental (donde solo han ganado una vez), saldrá a la cancha con la misma formación que venció en La Plata.

san martin sj gimnasia Foto: X @CASanMartinSJ

Probables formaciones de River vs. San Martín de San Juan

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

River vs. San Martín (SJ): datos del partido

Hora: 19:15

TV: TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental