A qué hora corre Colapinto en el GP de Países Bajos y cómo ver en vivo
El campeonato de la Fórmula 1 retomó acción en Zandvoort con McLaren al frente y la expectativa argentina puesta en los primeros puntos del piloto de Alpine.
La temporada de Fórmula 1 se reanudó en el exigente circuito de Zandvoort con el Gran Premio de Países Bajos. Este evento no solo marca el regreso de la competición, sino que también pone los reflectores sobre el piloto argentino Franco Colapinto, quien buscará sus primeros puntos en la máxima categoría al volante de su Alpine, especialmente tras las recientes declaraciones de Flavio Briatore.
McLaren, con Oscar Piastri y Lando Norris al frente, se mantiene firme en la cima del campeonato. A pesar de su dominio, toda la atención en Argentina se centra en el desempeño del joven pilarense. Tras una difícil clasificación que hará que largue en el puesto 16°, el piloto de Pilar tiene como objetivo superar la mala racha de Hungría, donde finalizó en el 18º lugar.
El bajo rendimiento de Alpine en el circuito de Budapest quedó en evidencia, con su compañero Pierre Gasly terminando incluso en una posición más baja. El propio Gasly fue contundente: "Somos demasiado lentos para pelear por el top 10 de forma constante", una frase que refleja el enorme desafío que enfrenta el equipo francés.
El fin de semana en Zandvoort promete ser un espectáculo de alta tensión. Red Bull, con un Max Verstappen que corre en casa, intentará recuperar el terreno perdido. Ferrari y Mercedes buscarán romper la racha de victorias de McLaren, mientras que, en la mitad de la parrilla, la batalla por cada punto es más intensa que nunca.
Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1
Domingo 31/8
-
Carrera: 10:00
Cómo ver en vivo el GP de Canadá de la Fórmula 1
Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Disney+ y Fox Sports:
- Canales 106 de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
