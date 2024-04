Comenzó el operativo retorno: River busca la vuelta de un campeón del mundo

La idea del club es traer jerarquía para reforzar el buen plantel que ya tiene a disposición el entrenador Martín Demichelis. Sin embargo, Pezzella renovó su contrato hasta 2026, pero bajó su cláusula de rescisión de 50 millones de euros a 4 millones.

Leonardo Ponzio se juntó con Germán Pezzella, tal como contó @GerGarciaGrova.

*La charla se dio en el marco de una gira que Leo hizo por Europa. A día hoy, la intención de las partes es que se dé el regreso a River.

*Su cláusula de salida en Betis es de €4M.

*La charla se dio en el marco de una gira que Leo hizo por Europa. A día hoy, la intención de las partes es que se dé el regreso a River.

*Su cláusula de salida en Betis es de €4M. pic.twitter.com/VvVjLLlh89 — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 23, 2024

Leonardo Ponzio, integrante de la dirección deportiva, viajó a España para comenzar las negociaciones con el representante del zaguero, Darío Bombini. El presidente Jorge Brito dijo presente mediante una videollamada y le habría expresado algo así: "Tenés mi número, cuando te decidas a volver a River me llamás, el resto es un trámite".

Luego de su participación en la Copa América a mitad año, lógicamente si integra la lista que defina Lionel Scaloni, la idea de del defensor junto a su familia sería la de regresar a la Argentina.

Hace un tiempo atrás, Pezzella se había expresado sobre su posible vuelta: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir 'che, voy a volver a River'. No...".

Y había agregado: "Acá se cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me forme en River. Ojalá suceda...".

Reunión cumbre en entre Leonardo Ponzio, integrante de la dirección deportiva de #River, y Germán Pezzella.

La misma se produjo hace algunos días y marca los avances de #CARP para repatriarlo.

Ambos tienen una relación que excede lo futbolista. Hasta comparten agente.



La misma se produjo hace algunos días y marca los avances de #CARP para repatriarlo.



Ambos tienen una relación que excede lo futbolista. Hasta comparten agente. pic.twitter.com/ws4Ldghn5u — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 23, 2024