Lali cumplió su gran sueño: cantó con Kylie Minogue en River Plate
Lali Espósito vivió una noche mágica en River al cantar junto a Kylie Minogue. Además, pidió un emotivo minuto de silencio por recientes femicidios.
Durante su histórico show en el estadio de River Plate, Lali Espósito cumplió uno de sus mayores anhelos profesionales al invitar al escenario a la icónica artista internacional Kylie Minogue. Juntas, deslumbraron a los fanáticos presentes interpretando los inmortales éxitos globales "Can't Get You Out of My Head" y "Padam Padam".
El elogio de Kylie Minogue a Lali en el escenario
Durante el histórico encuentro, la estrella australiana se mostró deslumbrada por el público argentino y le dedicó cálidas palabras a su colega frente a todos los presentes. "Es un gran honor compartir este escenario con vos esta noche y que todos ustedes canten con nosotras en este lugar increíble, River Plate", expresó Kylie Minogue visiblemente emocionada.
IMPORTANTE: VIDEO: El público de Lali cantó contra Javier Milei en la previa en River
El momento de mayor complicidad de la noche se dio cuando la invitada internacional jugó con los miles de fanáticos y aseguró: "No podemos dejarlos ir todavía". Esto dio pie a que la cantante argentina le preguntara a la multitud "¿Una más?", lo que culminó con ambas interpretando su hit mundial tras preguntarse mutuamente con humor: "¿Padam?".
El emotivo mensaje de Lali frente a los recientes femicidios
Más allá del inolvidable momento musical, la cantante aprovechó la inmensa atención de su público para emitir un potente discurso social en la semana del Ni Una Menos. Con profunda emoción, reclamó por los últimos femicidios que conmovieron a toda la sociedad argentina y apuntó directamente contra el gobierno.
En medio de un estadio repleto y completamente en silencio, expresó: "Aprovechar que estamos todos escuchándonos, en esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina Vega y Dulce, quiero pedir un minuto de silencio". Durante su alocución, la estrella hizo referencia a la adolescente de 17 años hallada en una obra en construcción en Misiones, cuyo principal acusado es un remisero de 46 años.
A su vez, la figura del pop cuestionó duramente la postura de la actual gestión nacional frente a esta problemática estructural. "Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este gobierno niega", sentenció con firmeza frente a la multitud. Para cerrar su doloroso reclamo, pidió recordar a "todas las mujeres asesinadas" y a los "niños y niñas que se quedaron sin sus madres" producto de la violencia patriarcal.
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