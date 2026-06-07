Lali cumplió su gran sueño: cantó con Kylie Minogue en River Plate

El emotivo mensaje de Lali frente a los recientes femicidios

Más allá del inolvidable momento musical, la cantante aprovechó la inmensa atención de su público para emitir un potente discurso social en la semana del Ni Una Menos. Con profunda emoción, reclamó por los últimos femicidios que conmovieron a toda la sociedad argentina y apuntó directamente contra el gobierno.

En medio de un estadio repleto y completamente en silencio, expresó: "Aprovechar que estamos todos escuchándonos, en esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina Vega y Dulce, quiero pedir un minuto de silencio". Durante su alocución, la estrella hizo referencia a la adolescente de 17 años hallada en una obra en construcción en Misiones, cuyo principal acusado es un remisero de 46 años.

A su vez, la figura del pop cuestionó duramente la postura de la actual gestión nacional frente a esta problemática estructural. "Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este gobierno niega", sentenció con firmeza frente a la multitud. Para cerrar su doloroso reclamo, pidió recordar a "todas las mujeres asesinadas" y a los "niños y niñas que se quedaron sin sus madres" producto de la violencia patriarcal.