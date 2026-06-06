VIDEO: El público de Lali cantó contra Javier Milei en la previa en River
Antes de que Lali saliera al imponente escenario en el estadio Monumental, una inmensa multitud de fanáticos apuntó contra el gobierno actual.
La histórica presentación de Lali Espósito en el estadio de River Plate comenzó con un clima de alta efervescencia política. Mientras los fanáticos esperaban el inicio del masivo recital, las tribunas se unieron en un fuerte cántico dirigido directamente contra el actual presidente y todas las medidas recientes de su gobierno.
"El que no salta votó a Javier Milei", el grito en la previa
En los minutos previos a que se apagaran las luces principales, el público que colmó las inmensas instalaciones comenzó a saltar y agitar sus brazos. De repente, una melodía típica de las canchas del fútbol argentino se adueñó de todo el ambiente: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei".
Los videos de este impactante momento, grabados por los propios asistentes desde las plateas altas del recinto, no tardaron en viralizarse a través de las principales redes sociales, demostrando el contundente mensaje de los miles de jóvenes presentes. Este resonante episodio suma un nuevo capítulo a la tensa relación pública que existe entre la máxima exponente del pop nacional y la administración del líder libertario.
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