VIDEO: El público de Lali cantó contra Javier Milei en la previa en River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063429819010863473&partner=&hide_thread=false Lali en River: "El que no salta votó a @JMilei"pic.twitter.com/RRKJHFedZf — minutouno (@minutounocom) June 7, 2026

"El que no salta votó a Javier Milei", el grito en la previa

En los minutos previos a que se apagaran las luces principales, el público que colmó las inmensas instalaciones comenzó a saltar y agitar sus brazos. De repente, una melodía típica de las canchas del fútbol argentino se adueñó de todo el ambiente: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei".