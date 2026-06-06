Fuerte mensaje de Lali en River: minuto de silencio por Agostina Vega, Dulce y víctimas de violencia machista
Durante su histórico show en River, Lali reclamó por los últimos femicidios, recordó a Agostina Vega y Dulce, y apuntó directamente contra el gobierno.
Lali Espósito sorprendió a sus miles de fanáticos en River al realizar una profunda pausa en su show. En la semana del Ni Una Menos, la artista brindó un potente discurso para homenajear a las víctimas de los femicidios recientes que conmovieron a toda la sociedad argentina.
El pedido de Lali por Agostina y Dulce
En un estadio repleto y completamente en silencio, la cantante aprovechó la atención de su público para emitir un contundente mensaje social. "Aprovechar que estamos todos escuchándonos, en esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y Dulce, quiero pedir un minuto de silencio", expresó la artista visiblemente conmovida desde el escenario.
IMPORTANTE: VIDEO: El público de Lali cantó contra Javier Milei en la previa en River
En su alocución, la estrella pop hizo referencia directa a los recientes casos de Agostina Vega y Dulce María Candia. En el caso de esta última adolescente de 17 años, su cuerpo fue encontrado recientemente en una obra en construcción en la provincia de Misiones tras estar desaparecida. El principal acusado y único detenido es un remisero de 46 años de edad, quien ya fue formalmente imputado por femicidio.
Además de recordar a las jóvenes asesinadas, la cantante apuntó duramente contra la postura de la actual gestión nacional frente a esta problemática estructural. "Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este gobierno niega", sentenció con firmeza frente a la multitud.
Para cerrar su sentido y doloroso reclamo en el Monumental, la artista pidió recordar a "todas las mujeres asesinadas" y a los "niños y niñas que se quedaron sin sus madres" producto de la violencia patriarcal.
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