Copa Libertadores: la actitud de los árbitros de Talleres vs River que causó polémica en la previa

"Los árbitros encargados de dirigir el duelo entre Talleres y River Plate estaban sacando fotos y grabando videos de la hinchada del Millonario en la previa del encuentro", escribieron en una cuenta de X.

Rápidamente, este posteo se volvió viral y los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios. "Preparate Talleres, que se puede venir uno de los robos más descarados jamás vistos", "River y la Conmebol es una historia de amor interminable. Así los ayudan siempre después", "Se viene", fueron algunas de las respuestas que se pueden leer.

Fuerte denuncia contra Talleres por el pase de Rodrigo Villagra a River

Rodrigo Villagra, que fue uno de los futbolistas que River peleó más por tenerlo en el mercado de pases en el arranque del 2024, finalmente no terminó de cumplir con las expectativas que generó su llegada y todavía sigue peleando por sumar más minutos en el Millonario. Además, cómo si fuera poco, uno de los intermediarios que participó de la gestión denunció al presidente de Talleres de Córdoba con munición pesada.

Marcelo Ferreyra, quien fue parte del grupo que acompañó al futbolista en las tratativas, apuntó directamente contra Andrés Fassi y no dudó en exponer: “Talleres de Córdoba nunca les paga el 15% a los jugadores, lo que no entiendo es cómo le permiten a este hacer esto”, expresó el hombre en una entrevista con Bolavip. Según la ley argentina, ese porcentaje de cada transferencia corresponde directamente a los futbolistas. Pero, según acusa Ferreyra, en Talleres existe un modus operandi que obliga a los deportistas a donarlo al club y, de lo contrario, no les permiten cerrar la operación. Sin lugar a dudas una noticia que no gustó para nada y que seguramente sea investigada con el correr de los días.

“Los jugadores ‘donan’ su 15%, ¿vos creés que todas las familias de los jugadores están dispuestas a donar este dinero que les corresponde por ley con la situación que está viviendo el país de la cual no son ajenos?”, sostuvo al señalar que las cifras muchas veces se acercan o hasta superan el millón de dólares. En este sentido, agregó: “No solo no les paga a los jugadores lo que les corresponde por ley, por más que él (Fassi) aduce una negociación, sino que yo quisiera saber a dónde va ese dinero que le saca a todos los jugadores”.

“El mundo de lo ilegal es Talleres de Córdoba, secuestrando al jugador a los límites de que el jugador cuando se quiere ir los hace donar. ¿Dónde viste que las personas donen uno o dos millones de dólares?. Y si no lo hacen, ‘Te quedás acá’, y si tu agente o intermediario pide la comisión correspondiente, tampoco lo aceptan“, cerró.

