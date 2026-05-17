Uno por uno, todos los lesionados que tiene River de cara a la final del Torneo Apertura
El encuentro ante el Canalla dejó un saldo médico alarmante para Eduardo Coudet: tres futbolistas titulares sufrieron lesiones de consideración y quedaron oficialmente descartados.
A pesar de la euforia por haber sellado el pase a la gran final tras vencer 1-0 a Rosario Central en Núñez, el vestuario de River quedó golpeado. El encuentro ante el conjunto liderado por Ángel Di María dejó un saldo médico alarmante para Eduardo Coudet: tres futbolistas titulares sufrieron lesiones de consideración y quedaron oficialmente descartados para el partido por el título.
Mientras el "Millonario" aguarda por el desenlace de la otra semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano para conocer a su rival del próximo domingo en Córdoba, el "Chacho" Coudet y su cuerpo técnico ya trabajan en la difícil tarea de rearmar la estructura del equipo. Las alarmas no solo se encendieron en el Monumental, sino también en el predio de la Selección Argentina de cara a la cercanía de la Copa del Mundo.
Uno por uno: todos los lesionados que tiene River de cara a la final del Torneo Apertura
1. Sebastián Driussi
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Lesión: Esguince grado 2 del ligamento colateral derecho.
Tiempo de recuperación: Aproximadamente un mes fuera de las canchas.
El impacto: Es quizás el golpe más duro para el ataque millonario. El delantero atravesaba un gran presente futbolístico, siendo el jugador más desequilibrante y determinante en los últimos metros durante los últimos partidos.
2. Aníbal Moreno
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Lesión: Esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.
Tiempo de recuperación: Aproximadamente un mes de parate.
El impacto: Su ausencia desarma el eje del mediocampismo. Moreno venía siendo el termómetro del equipo y el encargado de dar el equilibrio táctico, por lo que Coudet se verá obligado a rediseñar por completo la zona de gestación y contención.
3. Gonzalo Montiel
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Lesión: Desgarro en el cuádriceps izquierdo.
Tiempo de recuperación: Alrededor de 20 días.
El impacto: "Cachete" le aportaba al lateral derecho una cuota invaluable de experiencia, intensidad y liderazgo en partidos de máxima presión. Aunque la gravedad de la lesión le permite llegar en condiciones físicas óptimas al Mundial 2026 con la Albiceleste, River pierde a su máxima garantía defensiva para la final del campeonato local.
De esta manera, River afrontará la definición del Torneo Apertura con tres cambios obligados que afectan directamente a la columna vertebral del equipo (defensa, mediocampo y delantera). El desafío para el "Chacho" pasará por disimular estas ausencias desde lo táctico y sostener el envión emocional de un plantel que venía en franca levantada.
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