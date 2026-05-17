Uno por uno: todos los lesionados que tiene River de cara a la final del Torneo Apertura

Mientras el "Millonario" aguarda por el desenlace de la otra semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano para conocer a su rival del próximo domingo en Córdoba, el "Chacho" Coudet y su cuerpo técnico ya trabajan en la difícil tarea de rearmar la estructura del equipo. Las alarmas no solo se encendieron en el Monumental, sino también en el predio de la Selección Argentina de cara a la cercanía de la Copa del Mundo.