El premio de Coudet al plantel de River luego de acceder a la final del Torneo Apertura

Cumplido el objetivo de llegar a la final del Torneo Apertura, el cuerpo técnico consideró clave bajar las cargas y dar descanso a un plantel que viene sufriendo el desgaste, con la reciente confirmación de las bajas por lesión de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Ánibal Moreno. El plantel disfrutará de esta jornada de descanso mientras espera conocer a su rival para la gran definición, el cual saldrá del cruce de esta tarde entre Argentinos Juniors y Belgrano.