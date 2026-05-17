El premio de Coudet al plantel de River luego de acceder a la final del Torneo Apertura
La medida, que se conoció en las últimas horas busca dar un respiro físico y mental en medio de un calendario sumamente exigente y antes de encarar la recta final del semestre.
Las últimas semanas de River fueron una verdadera montaña rusa de emociones. Después de actuaciones irregulares, el agónico partido ante San Lorenzo y la notable mejoría frente a Gimnasia, el "Millonario" afrontó el choque contra Rosario Central con el cuchillo entre los dientes ante un Monumental colmado.
Cumplido el objetivo de llegar a la final del Torneo Apertura, el cuerpo técnico consideró clave bajar las cargas y dar descanso a un plantel que viene sufriendo el desgaste, con la reciente confirmación de las bajas por lesión de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Ánibal Moreno. El plantel disfrutará de esta jornada de descanso mientras espera conocer a su rival para la gran definición, el cual saldrá del cruce de esta tarde entre Argentinos Juniors y Belgrano.
La recta final del semestre para River con la final del Torneo Apertura cómo gran objetivo
A partir del lunes, la cabeza del equipo dirigido por Eduardo Coudet se dividirá entre el plano internacional y la búsqueda de una nueva estrella local. Al equipo del "Chacho" le quedan tres compromisos trascendentales antes del parate por el Mundial 2026 y deberá afrontarlo de la mejor manera posible.
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Miércoles 20 de mayo: Recibe a Bragantino en el Monumental por la 5° fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.
Domingo 24 de mayo (15:30 hs): Disputará la final del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Miércoles 27 de mayo: Cierra la fase de grupos de la Sudamericana en Núñez ante Blooming.
Cabe destacar que, si bien River ya tiene asegurada su permanencia en el certamen continental, el gran objetivo de estas dos semanas será sellar el liderazgo del Grupo D para avanzar directo a los octavos de final, evitando así la exigente instancia de playoffs contra los equipos relegados de la Copa Libertadores.
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