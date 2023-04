La confesión de Jorge Brito: sueña con Lionel Messi en River

"Ojalá. Con esas cosas no se puede. Lo que veo hoy con la economía que tenemos, con el cambio que tenemos, es muy difícil, te diría imposible tener un jugador que está hoy en la Selección y pagarle lo mismo que cobra afuera. Es una obviedad. Tan bien debo reconocerte que hay muchos jugadores ex River o no ex River que piensan en River para su retorno a la Argentina”,explicó el mandatario en el programa A Confesión de Parte de FM Milenium 106.7.

Luego, se animó a decir uno de sus mayores deseos y confesó que le encantaría contar con Lionel Messi en la institución de Núñez en un futuro. “Mi sueño es Messi, obvio. No es algo que lo vea posible ni que lo hablemos. Hay que ser soñador. Se trata de no decir y hacer. Nosotros soñamos igual que los hinchas, pero la diferencia nuestra con los hinchas es que nuestro límite para soñar es lo posible sin poner en riesgo la economía del club”, sentenció Jorge Brito.