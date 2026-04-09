No se guardó nada: el análisis del Chacho Coudet tras un empate condicionado en Bolivia

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El DT también se refirió a la última variante: "El único para dar un poco más de oxígeno, porque el resto fueron por cosas puntuales". Y agregó: "Había mucho para cambiar y no quedaban cambios ni ventanas", reflejando la complejidad de la noche en Bolivia.

Finalmente, dejó una reflexión que sintetiza el sentir general: "Partido muy accidentado para nosotros de principio a fin, no nos gusta empatar pero en un partido así de entrada el plan de juego se te derrumba. Ahora a descansar, trabajar y pensar en lo que viene". Aunque también remarcó: "No me voy conforme igual. A nivel internacional se hace más difícil todavía, con el viaje... Queríamos subir las líneas, jugar alto, pero al tener uno menos cambia todo. Normalmente un partido así lo perdés".

Con el foco ya puesto en lo que viene, la institución de Núñez deberá ajustar piezas y pensar en la rotación, en un calendario exigente que no da respiro y que pondrá a prueba la capacidad de respuesta del equipo.