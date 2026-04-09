No se guardó nada: el análisis del Chacho Coudet tras un empate condicionado en Bolivia
El entrenador de River fue claro al evaluar el debut en la Copa Sudamericana 2026, marcado por una expulsión temprana que alteró todos los planes.
River inició su camino en la Copa Sudamericana 2026 con un empate 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido que dejó sensaciones encontradas. El equipo conducido por Eduardo Coudet debió adaptarse rápidamente a un escenario adverso tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los pocos minutos de juego, lo que condicionó por completo el desarrollo del encuentro.
Desde el inicio, el planteo del Millonario quedó trastocado. Con un hombre menos desde los cinco minutos, el equipo tuvo que reorganizarse sobre la marcha y resignar parte de su idea original. A pesar de las dificultades, logró ponerse en ventaja con un gol de Sebastián Driussi, aunque no pudo sostener la diferencia y terminó cediendo el empate.
Tras el encuentro, "Chacho" fue contundente al describir lo sucedido: “No me voy contento”, afirmó sin rodeos, dejando en claro que el resultado no lo dejó conforme. Luego profundizó en su análisis: “Modifica absolutamente todo una expulsión tan rápida. Reacomodarse. Un partido muy trabado, muy difícil. Un campo de juego difícil en cuanto al césped. La realidad es que a partir de la expulsión modifica 100% una planeación. Nos llevamos el punto como lo más valioso de la noche”.
"No me voy contento": la bronca del Chacho Coudet tras el empate de River en Bolivia
El entrenador también calificó el partido como complejo en todos los aspectos: “Partido muy accidentado para nosotros. De principio a fin. No nos gusta empatar, pero en un partido tan accidentado, con tanta obligación de modificaciones… Desde el vamos, un plan de juego se te derrumba. Fuimos modificando y ahora a pensar en lo que viene”.
Durante el desarrollo del encuentro, el Millonario debió realizar varios cambios obligados. Coudet explicó cada uno de ellos en detalle: "El de Germán (Pezzella) por la expulsión del Chino, después Seba (Driussi) se torció el tobillo en una jugada y la entrada de Cachete (Gonzalo Montiel) fue porque tiene mejor juego aéreo, ellos cruzaban de izquierda a derecha y de Fabricio (Bustos) no es el fuerte la disputa en el juego aéreo. Después la modificación de Germán nuevamente. Creo que estaba acalambrado, por el campo muy pesado".
El DT también se refirió a la última variante: "El único para dar un poco más de oxígeno, porque el resto fueron por cosas puntuales". Y agregó: "Había mucho para cambiar y no quedaban cambios ni ventanas", reflejando la complejidad de la noche en Bolivia.
Finalmente, dejó una reflexión que sintetiza el sentir general: "Partido muy accidentado para nosotros de principio a fin, no nos gusta empatar pero en un partido así de entrada el plan de juego se te derrumba. Ahora a descansar, trabajar y pensar en lo que viene". Aunque también remarcó: "No me voy conforme igual. A nivel internacional se hace más difícil todavía, con el viaje... Queríamos subir las líneas, jugar alto, pero al tener uno menos cambia todo. Normalmente un partido así lo perdés".
Con el foco ya puesto en lo que viene, la institución de Núñez deberá ajustar piezas y pensar en la rotación, en un calendario exigente que no da respiro y que pondrá a prueba la capacidad de respuesta del equipo.
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