Los audios del VAR del gol anulado a River: "Veo un..."

El audio del VAR

Nicolás Lamolina expresó: “Yo lo que necesito que evalúes posteriormente es si lo que hace Bianchi es desvío o deliberado. Esa situación. Mirá, si para vos es deliberado o es un desvío".

Frente a la imagen, Dóvalo mantuvo la decisión: “Para mí es un desvío esa jugada. OK, como la vi en la cancha. Como la vi en la cancha, veo un desvío. Veo un desvío porque el jugador no tiene dominio del balón y está presionado. No tiene dominio del balón, no tiene dominio de su cuerpo”. “Hago la señal, fuera de juego”, sentenció el árbitro.

¿Que les parece la explicación? pic.twitter.com/SLVO78yx6a — River Play Digital (@RiverPlay_OK) September 22, 2023